مسؤولون ومُثقفون: السعودية والإمارات.. ترابط وافتخار وعز ورفعة

في ندوة أقيمت بالصالون الثقافي بالجناح السعودي بمعرض الكتاب بالشارقة

صرح المُلحق الثقافي السعودي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور راشد الغياض بأن العلاقة السعودية الإماراتية قديمة وعريقة، حيث كانت البداية مع الدولة السعودية الأولى، إلى أن وصلت إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحوّل البعد في هذه العلاقة إلى بُعد استراتيجي، ثم من خلال هذا البعد أنشئ المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي.

وأضاف "الغياض"، في ندوة أقيمت بالصالون الثقافي في الجناح السعودي بمعرض الكتاب في الشارقة: إنه على المستوى الشعبي، نجد العلاقة الاجتماعية الكبيرة بين الأسر في البلدين، وهناك العلاقة الثقافية من خلال التبادل الثقافي وعلى مستوى التعليم من خلال وجود دارسين من الإمارات في السعودية، مع وجود الاتحاد في عام 1971م، حيث كان هناك عدد من الإماراتيين يدرسون في السعودية، والآن هناك طلاب سعوديون يدرسون في الإمارات، وهناك من التبادل الثقافي عن طريق المعارض والندوات واللجان التعليمية بين وزارة التعليم في البلدين.

من جانبه قال الكاتب أحمد إبراهيم: نحن تحت علمٍ لا يركع أمام أي علم آخر عالمياً عربياً إقليمياً؛ لكونه يحمل شعار "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مضيفاً بقوله: ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد كان له تصريح قبل أيام، حيث قال: السعودية الوطن، وهي الأب، وهي الأم، هذا شعار نفتخر به كشعب الإمارات، بوابة العربية الحقيقية، بوابة المملكة العربية السعودية وقبلة إلى كل من يبدو أنه يحلم بالربيع العربي الخريف الأبدي أن يلعبوا لعبتهم على بوابة الحرمين، حفظ الله لها رجالها.

وعن المعيشة والتعايش بين الشعبين قال "إبراهيم": نحن في بيئة أبوابنا تُفتح على بعضها بعضاً، قبل أيام استُضفت في قناة "بي بي سي"، وألقيَ عليّ سؤال محرج، هو عن الجانب الأمني في المنطقة الإقليمية، وكان جوابي صريحاً أن الإنسان يأمل في الحدود الجغرافية التي يطمئن لها، وأنا منذ ولادتي وإلى الآن ونحن في الستينيات وأنا أدخل الحدود السعودية، واستمتعت وأنا أقود سيارتي في كل الاتجاهات، حيث تصل إلى حدود الأردن واليمن، وأستمتع من الناحية الأمنية التي تعيش بها البلاد، ثم تأتي الأبواق العالمية المضللة المعادية القاصدة الدخيلة، وتأتي تبرمج لك الأمن والأمان وتجعله إقليمياً.

من جانبها، قالت المحامية الإماراتية "نادية عبدالرزاق": تتميز العلاقات الإماراتية السعودية بالشراكة الفاعلة والروابط التاريخية القوية المتجذرة في عمق التاريخ والتي تواكب كل المتغيرات.

واعتبرت "نادية" التحالف العربي الذي تقوده الشقيقة الكبرى مملكة الحزم والعزم بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات لنصرة الشرعية والحق في اليمن أحد أقوى أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في السنوات الأخيرة.