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"بلدية ينبع" تغلق محل صالون حلاقة خالف إجراءات الإغلاق لمنع انتشار "كورونا"

تقرر اعتماد الحد الأعلى من الغرامات بحقه وتم تسليمه للجهات الأمنية

أغلقت بلدية محافظة ينبع محل صالون حلاقة مخالفًا لم يلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتم تسليمه للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

وأوضحت "البلدية" أنه تقرر اعتماد الحد الأعلى من الغرامات بحق المحل، فيما تتابع البلدية متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وتواصل ‎إدارة النظافة بالبلدية أعمالها المكثفة بتطهير وتعقيم الحاويات وتفريغ دوري لمحتواها حيث استهدفت 15 حيًا في أعمال التطهير بعدد إجمالي يصل إلى 4386 حاوية وبرميلاً، ومازال العمل جاريًا على باقي أحياء محافظة ‎ينبع.

فيروس كورونا الجديد ينبع بلدية ينبع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية ينبع" تغلق محل صالون حلاقة خالف إجراءات الإغلاق لمنع انتشار "كورونا"
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع محل صالون حلاقة مخالفًا لم يلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتم تسليمه للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

وأوضحت "البلدية" أنه تقرر اعتماد الحد الأعلى من الغرامات بحق المحل، فيما تتابع البلدية متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وتواصل ‎إدارة النظافة بالبلدية أعمالها المكثفة بتطهير وتعقيم الحاويات وتفريغ دوري لمحتواها حيث استهدفت 15 حيًا في أعمال التطهير بعدد إجمالي يصل إلى 4386 حاوية وبرميلاً، ومازال العمل جاريًا على باقي أحياء محافظة ‎ينبع.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:50 PM

"بلدية ينبع" تغلق محل صالون حلاقة خالف إجراءات الإغلاق لمنع انتشار "كورونا"

تقرر اعتماد الحد الأعلى من الغرامات بحقه وتم تسليمه للجهات الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع محل صالون حلاقة مخالفًا لم يلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتم تسليمه للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

وأوضحت "البلدية" أنه تقرر اعتماد الحد الأعلى من الغرامات بحق المحل، فيما تتابع البلدية متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وتواصل ‎إدارة النظافة بالبلدية أعمالها المكثفة بتطهير وتعقيم الحاويات وتفريغ دوري لمحتواها حيث استهدفت 15 حيًا في أعمال التطهير بعدد إجمالي يصل إلى 4386 حاوية وبرميلاً، ومازال العمل جاريًا على باقي أحياء محافظة ‎ينبع.

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