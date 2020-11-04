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جازان.. أكثر من 129 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد"

منذ بدء العمل ومن خلال عدة مواقع منها محطة الفحص عبر السيارات

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ 129562 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 45400 مستفيد، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 84162 مسحة، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن من يعانون أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

جازان عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. أكثر من 129 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد"
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ 129562 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 45400 مستفيد، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 84162 مسحة، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن من يعانون أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
10:13 AM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:43 AM

جازان.. أكثر من 129 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد"

منذ بدء العمل ومن خلال عدة مواقع منها محطة الفحص عبر السيارات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ 129562 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 45400 مستفيد، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 84162 مسحة، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن من يعانون أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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