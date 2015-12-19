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ضبط أكثر من 3 آلاف منتج مخالف في مصانع الإنارة

شملت 5 مناطق في المملكة

أسفرت نتائج الجولات الرقابية على مصانع الإنارة للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة عن ضبط 3238 منتجاً.

شملت الجولات خمس مناطق في المملكة، ففي المنطقة الوسطى تمت زيارة 19 مصنعاً، والمنطقة الشرقية 6 مصانع، ومكة المكرمة 3 مصانع، والقصيم مصنعين، والمدينة المنورة مصنعين.

وتم استهداف ما مجموعه 32 مصنعاً، تمثل في 20 طرازاً مسحوباً للاختبار، و3238 منتجاً مضبوطاً، منها 14 عينة مطابقة، بينها ست عينات غير مطابقة.

شارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط أكثر من 3 آلاف منتج مخالف في مصانع الإنارة
سبق

أسفرت نتائج الجولات الرقابية على مصانع الإنارة للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة عن ضبط 3238 منتجاً.

شملت الجولات خمس مناطق في المملكة، ففي المنطقة الوسطى تمت زيارة 19 مصنعاً، والمنطقة الشرقية 6 مصانع، ومكة المكرمة 3 مصانع، والقصيم مصنعين، والمدينة المنورة مصنعين.

وتم استهداف ما مجموعه 32 مصنعاً، تمثل في 20 طرازاً مسحوباً للاختبار، و3238 منتجاً مضبوطاً، منها 14 عينة مطابقة، بينها ست عينات غير مطابقة.

شارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
07:59 PM

ضبط أكثر من 3 آلاف منتج مخالف في مصانع الإنارة

شملت 5 مناطق في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت نتائج الجولات الرقابية على مصانع الإنارة للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة عن ضبط 3238 منتجاً.

شملت الجولات خمس مناطق في المملكة، ففي المنطقة الوسطى تمت زيارة 19 مصنعاً، والمنطقة الشرقية 6 مصانع، ومكة المكرمة 3 مصانع، والقصيم مصنعين، والمدينة المنورة مصنعين.

وتم استهداف ما مجموعه 32 مصنعاً، تمثل في 20 طرازاً مسحوباً للاختبار، و3238 منتجاً مضبوطاً، منها 14 عينة مطابقة، بينها ست عينات غير مطابقة.

شارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,510
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

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