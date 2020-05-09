سحب ماطرة ورياح وغبار.. "المسند" يرسم ملامح أحوال السبت الجوية

فيما توقعت "الأرصاد" سماءً غائمة بمعظم مناطق المملكة وفرصة للهطولات

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه يتوقع اليوم السبت أن تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية ونشطة.

وتابع عبر "تويتر": "متوقع أن تثير #الغبار في: شمال الوسطى، وفي الشمال، وفي الشمال الغربي، وفي الغربية .. هذا والله أعلم".

وأضاف: "متوقع اليوم السبت أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: #مكة #المدينة #القصيم وجنوب #حائل #حفرالباطن #الكويت، إضافة إلى #عسير #الباحة.. هذا والله أعلم".

وفي تقريرها اليومي، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وفرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومة، الرياض)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).