انتخبت الجمعية العمومية للجمعية السعودية لجراحة العظام بجامعة الملك سعود مجلس إدارتها الجديد المكون من ستة أعضاء، وذلك بحضور أعضاء الجمعية من مناطق السعودية المختلفة. وأسفرت الانتخابات عن انتخاب الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الجريان رئيسًا لمجلس الإدارة. وتم انتخاب الدكتور عمر بن عبدالرحمن العوفي نائبًا للرئيس، والدكتور معد بن فيصل الساعاتي أمينًا لمجلس الإدارة، والدكتور حمزة بن محمد الربعي أمينًا للمال. كما يضم مجلس الإدارة في عضويته الدكتور عمر بن علي باطوق، والدكتور طلال بن حسان المالكي.

"عمومية" الجمعية السعودية لجراحة العظام تنتخب "الجريان" رئيسًا لمجلس الإدارة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-21 انتخبت الجمعية العمومية للجمعية السعودية لجراحة العظام بجامعة الملك سعود مجلس إدارتها الجديد المكون من ستة أعضاء، وذلك بحضور أعضاء الجمعية من مناطق السعودية المختلفة. وأسفرت الانتخابات عن انتخاب الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الجريان رئيسًا لمجلس الإدارة. وتم انتخاب الدكتور عمر بن عبدالرحمن العوفي نائبًا للرئيس، والدكتور معد بن فيصل الساعاتي أمينًا لمجلس الإدارة، والدكتور حمزة بن محمد الربعي أمينًا للمال. كما يضم مجلس الإدارة في عضويته الدكتور عمر بن علي باطوق، والدكتور طلال بن حسان المالكي.



21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 10:23 PM

"عمومية" الجمعية السعودية لجراحة العظام تنتخب "الجريان" رئيسًا لمجلس الإدارة انتخبت "العوفي" نائبًا للرئيس والساعاتي أمينًا عامًّا و"الربعي" أمينًا للمال





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انتخبت الجمعية العمومية للجمعية السعودية لجراحة العظام بجامعة الملك سعود مجلس إدارتها الجديد المكون من ستة أعضاء، وذلك بحضور أعضاء الجمعية من مناطق السعودية المختلفة. وأسفرت الانتخابات عن انتخاب الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الجريان رئيسًا لمجلس الإدارة. وتم انتخاب الدكتور عمر بن عبدالرحمن العوفي نائبًا للرئيس، والدكتور معد بن فيصل الساعاتي أمينًا لمجلس الإدارة، والدكتور حمزة بن محمد الربعي أمينًا للمال. كما يضم مجلس الإدارة في عضويته الدكتور عمر بن علي باطوق، والدكتور طلال بن حسان المالكي.



