النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التخصصات الصحية": إنشاء 4 جمعيات في الاستعاضة السنية والمعلوماتية

في إطار دعم عدد من المجالات  التي من شأنها خدمة الممارسين الصحيين

أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إنشاء أربع جمعيات صحية في مجالات الاستعاضة السنية، وإدارة المعلوماتية الصحية، وأخلاقيات المهن الصحية، وتعليم الممارسين الصحيين، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء الهيئة في إطار دعم عدد من المجالات الصحية التي من شأنها أن تخدم الممارسين الصحيين، وتقديم المشورة لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي؛ أن الجمعيات التي تم إقرار إنشائها هي: الجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية السعودية لإدارة المعلوماتية الصحية، والجمعية السعودية لأخلاقيات المهن الصحية، والجمعية السعودية لتعليم الممارسين الصحيين.

وأشار إلى أن إنشاء جمعية للاستعاضة السنية يهدف إلى تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، وإتاحة الفرصة للعاملين في مجالات تخصص الاستعاضة السنية واهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني، وتقديم خدماتها لأكثر من 530 طبيباً وطبيبة في هذا المجال.

وأضاف أن من بين الجمعيات التي تم إقرار إنشائها، الجمعية السعودية لإدارة المعلوماتية الصحية، التي تسعى إلى إتاحة الفرصة للعاملين في إدارات السجلات الطبية والتصنيف للمساهمة في حركة التقدم العلمي والمهني، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي بين المختصين، وتقديم المشورة في التخصص، والإسهام في وضع معايير الممارسة المهنية.

وأكد القثامي؛ أن تأسيس جمعية لأخلاقيات المهن الصحية، يأتي في إطار الحاجة إلى وجود مظلة لنشر وتنظيم مواثيق وأساسيات أخلاقيات المهن الصحية، والمساهمة في رفع الوعي الصحي وتنمية الفكر العلمي والمهني في هذا المجال، منوّهاً إلى أن الجمعية السعودية لتعليم الممارسين الصحيين ستُعنى بتطوير وتعليم الممارسين الصحيين من جميع التخصصات الصحية من خلال التركيز على التعليم البيني، وتشمل جميع الممارسين على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم المهنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التخصصات الصحية": إنشاء 4 جمعيات في الاستعاضة السنية والمعلوماتية
سبق

أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إنشاء أربع جمعيات صحية في مجالات الاستعاضة السنية، وإدارة المعلوماتية الصحية، وأخلاقيات المهن الصحية، وتعليم الممارسين الصحيين، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء الهيئة في إطار دعم عدد من المجالات الصحية التي من شأنها أن تخدم الممارسين الصحيين، وتقديم المشورة لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي؛ أن الجمعيات التي تم إقرار إنشائها هي: الجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية السعودية لإدارة المعلوماتية الصحية، والجمعية السعودية لأخلاقيات المهن الصحية، والجمعية السعودية لتعليم الممارسين الصحيين.

وأشار إلى أن إنشاء جمعية للاستعاضة السنية يهدف إلى تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، وإتاحة الفرصة للعاملين في مجالات تخصص الاستعاضة السنية واهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني، وتقديم خدماتها لأكثر من 530 طبيباً وطبيبة في هذا المجال.

وأضاف أن من بين الجمعيات التي تم إقرار إنشائها، الجمعية السعودية لإدارة المعلوماتية الصحية، التي تسعى إلى إتاحة الفرصة للعاملين في إدارات السجلات الطبية والتصنيف للمساهمة في حركة التقدم العلمي والمهني، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي بين المختصين، وتقديم المشورة في التخصص، والإسهام في وضع معايير الممارسة المهنية.

وأكد القثامي؛ أن تأسيس جمعية لأخلاقيات المهن الصحية، يأتي في إطار الحاجة إلى وجود مظلة لنشر وتنظيم مواثيق وأساسيات أخلاقيات المهن الصحية، والمساهمة في رفع الوعي الصحي وتنمية الفكر العلمي والمهني في هذا المجال، منوّهاً إلى أن الجمعية السعودية لتعليم الممارسين الصحيين ستُعنى بتطوير وتعليم الممارسين الصحيين من جميع التخصصات الصحية من خلال التركيز على التعليم البيني، وتشمل جميع الممارسين على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم المهنية.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
12:35 PM

"التخصصات الصحية": إنشاء 4 جمعيات في الاستعاضة السنية والمعلوماتية

في إطار دعم عدد من المجالات  التي من شأنها خدمة الممارسين الصحيين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
369

أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إنشاء أربع جمعيات صحية في مجالات الاستعاضة السنية، وإدارة المعلوماتية الصحية، وأخلاقيات المهن الصحية، وتعليم الممارسين الصحيين، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء الهيئة في إطار دعم عدد من المجالات الصحية التي من شأنها أن تخدم الممارسين الصحيين، وتقديم المشورة لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي؛ أن الجمعيات التي تم إقرار إنشائها هي: الجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية السعودية لإدارة المعلوماتية الصحية، والجمعية السعودية لأخلاقيات المهن الصحية، والجمعية السعودية لتعليم الممارسين الصحيين.

وأشار إلى أن إنشاء جمعية للاستعاضة السنية يهدف إلى تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، وإتاحة الفرصة للعاملين في مجالات تخصص الاستعاضة السنية واهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني، وتقديم خدماتها لأكثر من 530 طبيباً وطبيبة في هذا المجال.

وأضاف أن من بين الجمعيات التي تم إقرار إنشائها، الجمعية السعودية لإدارة المعلوماتية الصحية، التي تسعى إلى إتاحة الفرصة للعاملين في إدارات السجلات الطبية والتصنيف للمساهمة في حركة التقدم العلمي والمهني، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي بين المختصين، وتقديم المشورة في التخصص، والإسهام في وضع معايير الممارسة المهنية.

وأكد القثامي؛ أن تأسيس جمعية لأخلاقيات المهن الصحية، يأتي في إطار الحاجة إلى وجود مظلة لنشر وتنظيم مواثيق وأساسيات أخلاقيات المهن الصحية، والمساهمة في رفع الوعي الصحي وتنمية الفكر العلمي والمهني في هذا المجال، منوّهاً إلى أن الجمعية السعودية لتعليم الممارسين الصحيين ستُعنى بتطوير وتعليم الممارسين الصحيين من جميع التخصصات الصحية من خلال التركيز على التعليم البيني، وتشمل جميع الممارسين على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم المهنية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,164
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,517
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,407

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة