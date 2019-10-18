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"جسم غريب بالمريء" يهدد حياة سبعيني بجازان وتدخّل عاجل ينقذه

حضر للمستشفى المركزي محاصرًا بالألم والتقيؤ وعدم القدرة على الأكل

تمكّن أحد الأطباء بوحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنهاء معاناة مريض في العقد السابع من العمر مع الآلام والتقيؤ المستمر، وعدم القدرة على الأكل.

من جانبه، ذكر الطبيب المعالج الدكتور محمد دقدقي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، أن المريض قد حضر إلى قسم الطوارئ يشكو من آلام في الصدر، وتقيؤ مستمر، وصعوبة في تناول الطعام والشراب، وعلى الفور أُجريت له فحوصات طبية عاجلة؛ لتبيّن وجود جسم غريب في المريء.

وأضاف: "تم إخضاع المريض لعملية عبر المنظار، وتبين وجود تكوّر عظمي مختلط بالطعام يشكّل كتلة صلبة كبيرة الحجم تسد أنبوب المريء بشكل كلي، مع وجود ضيق التهابي في أسفل المريء".

وأوضح: "بفضل الله تمت إزالة الجسم الغريب بنجاح، وقد شهدت حالة المريض تحسّنًا كبيرًا، وقد غادر المستشفى في حالة صحية جيدة جدًّا".

مستشفى الملك فهد جازان جراحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جسم غريب بالمريء" يهدد حياة سبعيني بجازان وتدخّل عاجل ينقذه
سبق

تمكّن أحد الأطباء بوحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنهاء معاناة مريض في العقد السابع من العمر مع الآلام والتقيؤ المستمر، وعدم القدرة على الأكل.

من جانبه، ذكر الطبيب المعالج الدكتور محمد دقدقي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، أن المريض قد حضر إلى قسم الطوارئ يشكو من آلام في الصدر، وتقيؤ مستمر، وصعوبة في تناول الطعام والشراب، وعلى الفور أُجريت له فحوصات طبية عاجلة؛ لتبيّن وجود جسم غريب في المريء.

وأضاف: "تم إخضاع المريض لعملية عبر المنظار، وتبين وجود تكوّر عظمي مختلط بالطعام يشكّل كتلة صلبة كبيرة الحجم تسد أنبوب المريء بشكل كلي، مع وجود ضيق التهابي في أسفل المريء".

وأوضح: "بفضل الله تمت إزالة الجسم الغريب بنجاح، وقد شهدت حالة المريض تحسّنًا كبيرًا، وقد غادر المستشفى في حالة صحية جيدة جدًّا".

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
05:20 PM

"جسم غريب بالمريء" يهدد حياة سبعيني بجازان وتدخّل عاجل ينقذه

حضر للمستشفى المركزي محاصرًا بالألم والتقيؤ وعدم القدرة على الأكل

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فهد كاملي - جازان
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تمكّن أحد الأطباء بوحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنهاء معاناة مريض في العقد السابع من العمر مع الآلام والتقيؤ المستمر، وعدم القدرة على الأكل.

من جانبه، ذكر الطبيب المعالج الدكتور محمد دقدقي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، أن المريض قد حضر إلى قسم الطوارئ يشكو من آلام في الصدر، وتقيؤ مستمر، وصعوبة في تناول الطعام والشراب، وعلى الفور أُجريت له فحوصات طبية عاجلة؛ لتبيّن وجود جسم غريب في المريء.

وأضاف: "تم إخضاع المريض لعملية عبر المنظار، وتبين وجود تكوّر عظمي مختلط بالطعام يشكّل كتلة صلبة كبيرة الحجم تسد أنبوب المريء بشكل كلي، مع وجود ضيق التهابي في أسفل المريء".

وأوضح: "بفضل الله تمت إزالة الجسم الغريب بنجاح، وقد شهدت حالة المريض تحسّنًا كبيرًا، وقد غادر المستشفى في حالة صحية جيدة جدًّا".

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