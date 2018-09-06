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"النقل": إغلاق وتوسعة "الجسر المعلق" شائعة لا صحة لها

عقب تداول رسالة تشير إلى إغلاقه ٥ أشهر وتحويل الحركة

نفى مصدر مطّلع بوزارة النقل ما تردّد خلال الساعات الماضية حول إغلاق "الجسر المعلق" بالرياض؛ وذلك لتوسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له.

وقال المصدر: هذه الرسالة لا أساس لها من الصحة، بل تعتبر شائعة، وتأتي تِباعاً لشائعات سابقة تردّدت حول ربط الأحياء الغربية كطويق وضاحية لبن بالقدية.

وكانت شائعة قد جرى تداولها الساعات الماضية مضمونها إغلاق "الجسر المعلق" بالرياض، لمدة تصل إلى ٥ أشهر؛ لأجل توسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له، وبشأن الحركة المرورية فسيتم تحويلها لطريق مكّة (طريق المية)، وهو ما نفاه مصدر مطّلع بوزارة النقل.

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"النقل": إغلاق وتوسعة "الجسر المعلق" شائعة لا صحة لها
سبق

نفى مصدر مطّلع بوزارة النقل ما تردّد خلال الساعات الماضية حول إغلاق "الجسر المعلق" بالرياض؛ وذلك لتوسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له.

وقال المصدر: هذه الرسالة لا أساس لها من الصحة، بل تعتبر شائعة، وتأتي تِباعاً لشائعات سابقة تردّدت حول ربط الأحياء الغربية كطويق وضاحية لبن بالقدية.

وكانت شائعة قد جرى تداولها الساعات الماضية مضمونها إغلاق "الجسر المعلق" بالرياض، لمدة تصل إلى ٥ أشهر؛ لأجل توسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له، وبشأن الحركة المرورية فسيتم تحويلها لطريق مكّة (طريق المية)، وهو ما نفاه مصدر مطّلع بوزارة النقل.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:28 AM

"النقل": إغلاق وتوسعة "الجسر المعلق" شائعة لا صحة لها

عقب تداول رسالة تشير إلى إغلاقه ٥ أشهر وتحويل الحركة

A A A
عمر السبيعي - الرياض
6
20,890

نفى مصدر مطّلع بوزارة النقل ما تردّد خلال الساعات الماضية حول إغلاق "الجسر المعلق" بالرياض؛ وذلك لتوسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له.

وقال المصدر: هذه الرسالة لا أساس لها من الصحة، بل تعتبر شائعة، وتأتي تِباعاً لشائعات سابقة تردّدت حول ربط الأحياء الغربية كطويق وضاحية لبن بالقدية.

وكانت شائعة قد جرى تداولها الساعات الماضية مضمونها إغلاق "الجسر المعلق" بالرياض، لمدة تصل إلى ٥ أشهر؛ لأجل توسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له، وبشأن الحركة المرورية فسيتم تحويلها لطريق مكّة (طريق المية)، وهو ما نفاه مصدر مطّلع بوزارة النقل.

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