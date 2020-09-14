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الجامعة الإسلامية تطلق باكورة برامجها بمناسبة اليوم الوطني

من خلال مسابقة ثقافية لمنسوبيها

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم، باكورة برامجها، من خلال مسابقة ثقافية لمنسوبي الجامعة.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم الوطني التسعين، والذي يصادف توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ٢٣ سبتمبر من كل عام.

وهنأ رئيس الجامعة، الأمير د.ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز -حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني، والذي يوافق الأربعاء المقبل.

وقال إن هذه المناسبة تأتي والوطن يرفل في ثياب العز والنصر والتمكين في ظل هذه القياد الرشيدة، حفظها الله.

وأضاف أن اليوم الوطني هو مناسبة عظيمة تحمل في طياتها ذكرى الكفاح والبناء الذي قام به المؤسس الملك عبدالعزيز، وسار على إثره من بعده أبناؤه البررة، مما جعل اسم المملكة يرتفع في المحافل الإقليمية والعالمية، وأصبح المواطن يعيش في رفاهية وخصوصًا في ظل التنمية التي تشهدها المملكة في رؤية ٢٠٣٠م.

من جهته، أكد عميد شؤون الطلاب، د.سامي الحيسوني، أن توجيهات رئيس الجامعة، تؤكد ضرورة مواكبة مناسبة اليوم الوطني من خلال التجهيز على كل المستويات لما لهذه المناسبة من قيمة بالغة في نفوس الجميع، وأن العمادة حريصة على القيام بتنفيذ العديد من المناشط بمناسبة هذا اليوم الخالد في نفوس أبناء الوطن.

وأشار د. الحيسوني، إلى أن العمادة أطلقت احتفالاً بهذه المناسبة مسابقة ثقافية في فروع التصميم، والفن التشكيلي، والشعر، والتصوير، والمقالات، والتغريد، والإنتاج، وأن آخر موعد لاستلام المشاركات هو الاثنين المقبل، ٤ صفر ١٤٤٢هـ، وأن يكون محتوى المشاركات متعلقًا بالمملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة الإسلامية تطلق باكورة برامجها بمناسبة اليوم الوطني
سبق

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم، باكورة برامجها، من خلال مسابقة ثقافية لمنسوبي الجامعة.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم الوطني التسعين، والذي يصادف توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ٢٣ سبتمبر من كل عام.

وهنأ رئيس الجامعة، الأمير د.ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز -حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني، والذي يوافق الأربعاء المقبل.

وقال إن هذه المناسبة تأتي والوطن يرفل في ثياب العز والنصر والتمكين في ظل هذه القياد الرشيدة، حفظها الله.

وأضاف أن اليوم الوطني هو مناسبة عظيمة تحمل في طياتها ذكرى الكفاح والبناء الذي قام به المؤسس الملك عبدالعزيز، وسار على إثره من بعده أبناؤه البررة، مما جعل اسم المملكة يرتفع في المحافل الإقليمية والعالمية، وأصبح المواطن يعيش في رفاهية وخصوصًا في ظل التنمية التي تشهدها المملكة في رؤية ٢٠٣٠م.

من جهته، أكد عميد شؤون الطلاب، د.سامي الحيسوني، أن توجيهات رئيس الجامعة، تؤكد ضرورة مواكبة مناسبة اليوم الوطني من خلال التجهيز على كل المستويات لما لهذه المناسبة من قيمة بالغة في نفوس الجميع، وأن العمادة حريصة على القيام بتنفيذ العديد من المناشط بمناسبة هذا اليوم الخالد في نفوس أبناء الوطن.

وأشار د. الحيسوني، إلى أن العمادة أطلقت احتفالاً بهذه المناسبة مسابقة ثقافية في فروع التصميم، والفن التشكيلي، والشعر، والتصوير، والمقالات، والتغريد، والإنتاج، وأن آخر موعد لاستلام المشاركات هو الاثنين المقبل، ٤ صفر ١٤٤٢هـ، وأن يكون محتوى المشاركات متعلقًا بالمملكة العربية السعودية.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
04:55 PM

الجامعة الإسلامية تطلق باكورة برامجها بمناسبة اليوم الوطني

من خلال مسابقة ثقافية لمنسوبيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم، باكورة برامجها، من خلال مسابقة ثقافية لمنسوبي الجامعة.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم الوطني التسعين، والذي يصادف توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ٢٣ سبتمبر من كل عام.

وهنأ رئيس الجامعة، الأمير د.ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز -حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني، والذي يوافق الأربعاء المقبل.

وقال إن هذه المناسبة تأتي والوطن يرفل في ثياب العز والنصر والتمكين في ظل هذه القياد الرشيدة، حفظها الله.

وأضاف أن اليوم الوطني هو مناسبة عظيمة تحمل في طياتها ذكرى الكفاح والبناء الذي قام به المؤسس الملك عبدالعزيز، وسار على إثره من بعده أبناؤه البررة، مما جعل اسم المملكة يرتفع في المحافل الإقليمية والعالمية، وأصبح المواطن يعيش في رفاهية وخصوصًا في ظل التنمية التي تشهدها المملكة في رؤية ٢٠٣٠م.

من جهته، أكد عميد شؤون الطلاب، د.سامي الحيسوني، أن توجيهات رئيس الجامعة، تؤكد ضرورة مواكبة مناسبة اليوم الوطني من خلال التجهيز على كل المستويات لما لهذه المناسبة من قيمة بالغة في نفوس الجميع، وأن العمادة حريصة على القيام بتنفيذ العديد من المناشط بمناسبة هذا اليوم الخالد في نفوس أبناء الوطن.

وأشار د. الحيسوني، إلى أن العمادة أطلقت احتفالاً بهذه المناسبة مسابقة ثقافية في فروع التصميم، والفن التشكيلي، والشعر، والتصوير، والمقالات، والتغريد، والإنتاج، وأن آخر موعد لاستلام المشاركات هو الاثنين المقبل، ٤ صفر ١٤٤٢هـ، وأن يكون محتوى المشاركات متعلقًا بالمملكة العربية السعودية.

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