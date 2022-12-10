دبي تحتضن منتدى الاستثمار في الإعلام والترفيه أبريل المقبل

"الصرامي": مناقشة الأفكار لمواكبة الصناعة الإعلامية في المنطقة

أعلنت "بسمة ميديا" المطور والمشغل للمنصة الإعلامية المتخصصة عن إطلاق الدورة الأولى من منتدى الاستثمار في صناعة الإعلام والترفيه والذي يعد الحدث الأبرز والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيوفر المنتدى الذي سيقام في مطلع شهر أبريل من العام القادم بالتعاون مع شركة هيتس للاستشارات التسويقية، منصة حيوية للخبراء الاختصاصيين في وسائل الإعلام والترفيه، ورواد الأعمال والمستثمرين ممن يبحثون عن اتجاهات وفرص جديدة ومتطورة في هذه الصناعة.

وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لـ"بسمة ميديا" ناصر الصرامي، حاجة المنطقة العربية والعالم لهذا النوع من الفعاليات التي تتيح للمتخصصين في صناعة الإعلام والترفيه والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم فرصة الالتقاء ومناقشة الأفكار المبتكرة والمشاريع المشتركة، مشدداً على حرصه بأن يوفر هذا الحدث فرص شراكة تجارية ذات قيمة لقطاعي الإعلام والترفيه.

وينعقد منتدى الاستثمار في صناعة الإعلام والترفيه في الفترة من 3 - 4 أبريل 2018 في فندق ريتز كارلتون، بمركز دبي المالي العالمي، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم الإعداد للحدث ليكون الفعالية السنوية الأكثر تأثيراً للمهنيين المهتمين بخلق وتقديم الأفكار والحلول المتطورة في عالم وسائل الإعلام والترفيه وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ودعا "الصرامي" جميع المعنيين في صناعة الإعلام للمشاركة في هذا الحدث الذي تتقاطع وتتشابك خلاله قطاعات الإعلام والترفيه والاستثمار بمختلف أشكالها، ويتماهى فيه الإبداع مع الخبرة والريادة والذكاء في دنيا الأعمال على يومين من العمل والابتكار، مؤكداً على أن المنتدى سيوفر فرصاً متعددة لجميع المشاركين باعتباره منصة مثالية لقادة الصناعة والمستثمرين للكشف عن مشاريعهم التجارية المستقبلية.

إلى ذلك سيشهد المنتدى برنامجاً واسعاً من النقاشات والجلسات وورش العمل حول أحدث التحديات والاتجاهات وأكثرها إثارة للجدل في صناعة الإعلام والترفيه، وذلك بمشاركة خبراء هذه الصناعة، بالإضافة إلى كوكبة من العاملين في هذا المجال وقادة الفكر والرأي.

كما يتضمن جدول أعمال المنتدى سلسلة من الموضوعات من بينها "مستقبل الإعلام والترفيه"، و"تطور الفيديو والألعاب والمحتوى"، "المحتوى.. الإبداع.. ورواية القصص"، "إعلام القرن الـ 21: النماذج والابتكارات"، "الذكاء الاصطناعي وآلات التعلم في وسائل الإعلام والترفيه"، "الواقع المعزز والواقع الافتراضي: الرحلة التجريبية المطلقة"، "تحسين البيانات لوسائل الإعلام وصناعة الترفيه"، "كيف يمكن لوسائل الإعلام والترفيه الجديدة التحول والتأثير والمساهمة في صناعة مستقبل مستدام؟"، "تحفيز الابتكار من خلال القيادة والتنوع والمسؤولية المجتمعية للشركات".