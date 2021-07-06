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القضاء المصري يرفع الحجز التحفظي على السفينة الجانحة "إيفرجيفين"

لاستكمال رحلتها إلى روتردام في هولندا غدًا

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم الموافقة على طلب هيئة قناة السويس برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفين" لاستكمال رحلتها إلى روتردام في هولندا غدًا.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنها كانت قد تقدمت بطلب عن طريق محاميها لرفع الحجز على السفينة، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة الاقتصادية؛ ومن المقرر أن يتلقى قبطان السفينة وطاقمها نسخة من أمر المحكمة؛ لتتمكن من استكمال رحلتها غدًا.

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القضاء المصري يرفع الحجز التحفظي على السفينة الجانحة "إيفرجيفين"
سبق

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم الموافقة على طلب هيئة قناة السويس برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفين" لاستكمال رحلتها إلى روتردام في هولندا غدًا.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنها كانت قد تقدمت بطلب عن طريق محاميها لرفع الحجز على السفينة، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة الاقتصادية؛ ومن المقرر أن يتلقى قبطان السفينة وطاقمها نسخة من أمر المحكمة؛ لتتمكن من استكمال رحلتها غدًا.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
09:09 PM

القضاء المصري يرفع الحجز التحفظي على السفينة الجانحة "إيفرجيفين"

لاستكمال رحلتها إلى روتردام في هولندا غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم الموافقة على طلب هيئة قناة السويس برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفين" لاستكمال رحلتها إلى روتردام في هولندا غدًا.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنها كانت قد تقدمت بطلب عن طريق محاميها لرفع الحجز على السفينة، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة الاقتصادية؛ ومن المقرر أن يتلقى قبطان السفينة وطاقمها نسخة من أمر المحكمة؛ لتتمكن من استكمال رحلتها غدًا.

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