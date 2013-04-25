النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. "كورونا" يجمع مُسنَّة سعودية وابنتها الطبيبة في مركز الظهران للقاحات

شمرت عن ساعدها الأيمن دون أي تردد أو خوف.. وابنتها باشرت إعطاءها اللقاح

لم تتردد مسنة سعودية في السبعين من عمرها، في الحضور إلى مركز الظهران الدولي للقاحات، لتحصين نفسها من فيروس كورونا المستجد.

مجيء المسنة إلى المركز، لم يكن عاديًا، وإنما جاءت تسبقها ابتسامة عريضة، وثقة زائدة في النفس، وهي تشمر عن ساعدها الأيمن لأخذ اللقاح دون أي تردد أو خوف، كعادة بعض كبار السن الذين يتوجسون من تناول اللقاح، ولم يمر وقت طويل، حتى علم من هم داخل المركز أن الطبيبة التي منحتها اللقاح هي ابنتها الدكتورة نوف.

وتقول الأم "مصدر سعادتي نابع من سببين، وليس سببًا واحدًا، الأول هو أنني تلقيت اللقاح الذي آمل أن يحميني من الإصابة بالفيروس، وخصوصًا أنني امرأة طاعنة في السن، والسبب الآخر أن ابنتي التي لطالما تعبت في تربيتها وتعليمها حتى أصبحت طبيبة، هي التي تمنحني اليوم اللقاح، وهذا مصدر سعادة حقيقي ومبعث ثقة، لا يشعر بها إلا من كانوا في موقفي نفسه.

وتقول الابنة "أمي هي أغلى إنسان عندي، أخاف عليها من فيروس كورونا الذي لا يرحم كبار السكن دون سواهم، وطلبت منها أن تُحصن نفسها باللقاح، فوافقت على طلبي، ولكن اشترطت علي أن أتولى بنفسي منحها اللقاح".

وتضيف نوف "شعرت بأن طلب أمي هو رغبة قديمة حرصت عليها، فاصطحبتها إلى مركز الظهران للقاحات، وهناك قمت بإعطائها اللقاح وهي سعيدة ومسرورة، ليس باللقاح، بقدر فرحتها بي، وهي تراني أرتدي معطف الأطباء الأبيض".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. "كورونا" يجمع مُسنَّة سعودية وابنتها الطبيبة في مركز الظهران للقاحات
سبق

لم تتردد مسنة سعودية في السبعين من عمرها، في الحضور إلى مركز الظهران الدولي للقاحات، لتحصين نفسها من فيروس كورونا المستجد.

مجيء المسنة إلى المركز، لم يكن عاديًا، وإنما جاءت تسبقها ابتسامة عريضة، وثقة زائدة في النفس، وهي تشمر عن ساعدها الأيمن لأخذ اللقاح دون أي تردد أو خوف، كعادة بعض كبار السن الذين يتوجسون من تناول اللقاح، ولم يمر وقت طويل، حتى علم من هم داخل المركز أن الطبيبة التي منحتها اللقاح هي ابنتها الدكتورة نوف.

وتقول الأم "مصدر سعادتي نابع من سببين، وليس سببًا واحدًا، الأول هو أنني تلقيت اللقاح الذي آمل أن يحميني من الإصابة بالفيروس، وخصوصًا أنني امرأة طاعنة في السن، والسبب الآخر أن ابنتي التي لطالما تعبت في تربيتها وتعليمها حتى أصبحت طبيبة، هي التي تمنحني اليوم اللقاح، وهذا مصدر سعادة حقيقي ومبعث ثقة، لا يشعر بها إلا من كانوا في موقفي نفسه.

وتقول الابنة "أمي هي أغلى إنسان عندي، أخاف عليها من فيروس كورونا الذي لا يرحم كبار السكن دون سواهم، وطلبت منها أن تُحصن نفسها باللقاح، فوافقت على طلبي، ولكن اشترطت علي أن أتولى بنفسي منحها اللقاح".

وتضيف نوف "شعرت بأن طلب أمي هو رغبة قديمة حرصت عليها، فاصطحبتها إلى مركز الظهران للقاحات، وهناك قمت بإعطائها اللقاح وهي سعيدة ومسرورة، ليس باللقاح، بقدر فرحتها بي، وهي تراني أرتدي معطف الأطباء الأبيض".

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
01:14 AM

شاهد .. "كورونا" يجمع مُسنَّة سعودية وابنتها الطبيبة في مركز الظهران للقاحات

شمرت عن ساعدها الأيمن دون أي تردد أو خوف.. وابنتها باشرت إعطاءها اللقاح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
11
12,554

لم تتردد مسنة سعودية في السبعين من عمرها، في الحضور إلى مركز الظهران الدولي للقاحات، لتحصين نفسها من فيروس كورونا المستجد.

مجيء المسنة إلى المركز، لم يكن عاديًا، وإنما جاءت تسبقها ابتسامة عريضة، وثقة زائدة في النفس، وهي تشمر عن ساعدها الأيمن لأخذ اللقاح دون أي تردد أو خوف، كعادة بعض كبار السن الذين يتوجسون من تناول اللقاح، ولم يمر وقت طويل، حتى علم من هم داخل المركز أن الطبيبة التي منحتها اللقاح هي ابنتها الدكتورة نوف.

وتقول الأم "مصدر سعادتي نابع من سببين، وليس سببًا واحدًا، الأول هو أنني تلقيت اللقاح الذي آمل أن يحميني من الإصابة بالفيروس، وخصوصًا أنني امرأة طاعنة في السن، والسبب الآخر أن ابنتي التي لطالما تعبت في تربيتها وتعليمها حتى أصبحت طبيبة، هي التي تمنحني اليوم اللقاح، وهذا مصدر سعادة حقيقي ومبعث ثقة، لا يشعر بها إلا من كانوا في موقفي نفسه.

وتقول الابنة "أمي هي أغلى إنسان عندي، أخاف عليها من فيروس كورونا الذي لا يرحم كبار السكن دون سواهم، وطلبت منها أن تُحصن نفسها باللقاح، فوافقت على طلبي، ولكن اشترطت علي أن أتولى بنفسي منحها اللقاح".

وتضيف نوف "شعرت بأن طلب أمي هو رغبة قديمة حرصت عليها، فاصطحبتها إلى مركز الظهران للقاحات، وهناك قمت بإعطائها اللقاح وهي سعيدة ومسرورة، ليس باللقاح، بقدر فرحتها بي، وهي تراني أرتدي معطف الأطباء الأبيض".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,342
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,186
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,656
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,623

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة