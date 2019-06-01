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في ثاني تنبيه متقدم لـ"مكة المكرمة" خلال ساعتين: أمطار غزيرة

الأرصاد: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثاني تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة خلال ساعتين من حالة استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً وتشمل مناطق أضم والجمجوم والعاصمة المقدسة والعرضيات والقنفذة وميسان.
وكانت قد تنبهت الأرصاد قبل ساعات بحالة أمطار غزيرة على مكة المكرمة، تؤثر على القنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص.


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في ثاني تنبيه متقدم لـ"مكة المكرمة" خلال ساعتين: أمطار غزيرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثاني تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة خلال ساعتين من حالة استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً وتشمل مناطق أضم والجمجوم والعاصمة المقدسة والعرضيات والقنفذة وميسان.
وكانت قد تنبهت الأرصاد قبل ساعات بحالة أمطار غزيرة على مكة المكرمة، تؤثر على القنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص.


01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
09:17 PM

في ثاني تنبيه متقدم لـ"مكة المكرمة" خلال ساعتين: أمطار غزيرة

الأرصاد: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثاني تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة خلال ساعتين من حالة استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً وتشمل مناطق أضم والجمجوم والعاصمة المقدسة والعرضيات والقنفذة وميسان.
وكانت قد تنبهت الأرصاد قبل ساعات بحالة أمطار غزيرة على مكة المكرمة، تؤثر على القنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص.


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