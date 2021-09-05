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بسبب جنون البقر.. البرازيل تعلّق صادراتها من اللحوم إلى الصين

أعلنت البرازيل تعليق صادراتها من لحوم الأبقار إلى الصين، وذلك بعد الكشف عن حالتَي إصابة بمرض جنون البقر.

هذه الخطوة المؤقتة جاءت بعد اكتشاف السلطات البرازيلية حالتيْن غير اعتياديتيْن من المرض المعروف علمياً باسم التهاب الدماغ الإسفنجي البقري.

البرازيل أخطرت رسمياً المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالحالتيْن المكتشفتيْن، وأكّدت السلطات أنه لا خطورة صحية على البشر أو الحيوانات الأخرى غير الأبقار.

وكانت وزارة الزراعة البرازيلية قد جمعت عيّنات من لحوم الأبقار من عددٍ من معامل صناعة اللحوم بمناطق مختلفة من البلاد.

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بسبب جنون البقر.. البرازيل تعلّق صادراتها من اللحوم إلى الصين
سبق

أعلنت البرازيل تعليق صادراتها من لحوم الأبقار إلى الصين، وذلك بعد الكشف عن حالتَي إصابة بمرض جنون البقر.

هذه الخطوة المؤقتة جاءت بعد اكتشاف السلطات البرازيلية حالتيْن غير اعتياديتيْن من المرض المعروف علمياً باسم التهاب الدماغ الإسفنجي البقري.

البرازيل أخطرت رسمياً المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالحالتيْن المكتشفتيْن، وأكّدت السلطات أنه لا خطورة صحية على البشر أو الحيوانات الأخرى غير الأبقار.

وكانت وزارة الزراعة البرازيلية قد جمعت عيّنات من لحوم الأبقار من عددٍ من معامل صناعة اللحوم بمناطق مختلفة من البلاد.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:16 AM

بسبب جنون البقر.. البرازيل تعلّق صادراتها من اللحوم إلى الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت البرازيل تعليق صادراتها من لحوم الأبقار إلى الصين، وذلك بعد الكشف عن حالتَي إصابة بمرض جنون البقر.

هذه الخطوة المؤقتة جاءت بعد اكتشاف السلطات البرازيلية حالتيْن غير اعتياديتيْن من المرض المعروف علمياً باسم التهاب الدماغ الإسفنجي البقري.

البرازيل أخطرت رسمياً المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالحالتيْن المكتشفتيْن، وأكّدت السلطات أنه لا خطورة صحية على البشر أو الحيوانات الأخرى غير الأبقار.

وكانت وزارة الزراعة البرازيلية قد جمعت عيّنات من لحوم الأبقار من عددٍ من معامل صناعة اللحوم بمناطق مختلفة من البلاد.

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