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بتوجيه من أمير الباحة.. إطلاق مبادرة ‫#كلنا_مسؤول_نبيها_صفر للحد من "كورونا"

تستهدف توعية المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم للحفاظ على صحتهم

بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أطلقت إمارة المنطقة من خلال حسابها على تويتر وعبر هاشتاق مبادرة ( #كلنا_مسؤول_نبيها_صفر)، ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضح وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، أن المبادرة تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة لحث المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "السياري" إلى أن هذه المبادرة وغيرها من الاحترازات تقوم بها الجهات الحكومية المعنية في المنطقة لتوعية المواطنين والمقيم للحفاظ على صحتهم، في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة أعزها الله من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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بتوجيه من أمير الباحة.. إطلاق مبادرة ‫#كلنا_مسؤول_نبيها_صفر للحد من "كورونا"
سبق

بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أطلقت إمارة المنطقة من خلال حسابها على تويتر وعبر هاشتاق مبادرة ( #كلنا_مسؤول_نبيها_صفر)، ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضح وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، أن المبادرة تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة لحث المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "السياري" إلى أن هذه المبادرة وغيرها من الاحترازات تقوم بها الجهات الحكومية المعنية في المنطقة لتوعية المواطنين والمقيم للحفاظ على صحتهم، في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة أعزها الله من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:36 AM

بتوجيه من أمير الباحة.. إطلاق مبادرة ‫#كلنا_مسؤول_نبيها_صفر للحد من "كورونا"

تستهدف توعية المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم للحفاظ على صحتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أطلقت إمارة المنطقة من خلال حسابها على تويتر وعبر هاشتاق مبادرة ( #كلنا_مسؤول_نبيها_صفر)، ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضح وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، أن المبادرة تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة لحث المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "السياري" إلى أن هذه المبادرة وغيرها من الاحترازات تقوم بها الجهات الحكومية المعنية في المنطقة لتوعية المواطنين والمقيم للحفاظ على صحتهم، في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة أعزها الله من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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