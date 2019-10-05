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"مدني تبوك" تحذّر قائدي المركبات على الطرق السريعة

بعد تنبيه "الأرصاد" من رياح سطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة "تبوك ومحافظات: البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء", وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني مدني تبوك الأرصاد تبوك البدع الوجه أملج تيماء حقل ضباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني تبوك" تحذّر قائدي المركبات على الطرق السريعة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة "تبوك ومحافظات: البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء", وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
01:25 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
02:07 PM

"مدني تبوك" تحذّر قائدي المركبات على الطرق السريعة

بعد تنبيه "الأرصاد" من رياح سطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
1,346

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة "تبوك ومحافظات: البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء", وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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