وتشمل الحالة "تبوك ومحافظات: البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء", وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

جاء ذلك بعدما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

"مدني تبوك" تحذّر قائدي المركبات على الطرق السريعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-05 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة. جاء ذلك بعدما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك. وتشمل الحالة "تبوك ومحافظات: البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء", وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 01:25 PM

اخر تعديل 05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 02:07 PM

"مدني تبوك" تحذّر قائدي المركبات على الطرق السريعة بعد تنبيه "الأرصاد" من رياح سطحية تؤدي إلى تدني الرؤية





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة "تبوك ومحافظات: البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء", وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.