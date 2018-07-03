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"العجلان": تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية يشكل دعماً مهماً لتعزيز وتنظيم هذا النوع من التجارة

يساهم في تسهيل الإجراءات والمتطلبات على مستوى الخدمة وجودتها وحماية المستهلك

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجار والاستثمار وعضوية عدد من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص تشكل دعما مهما لتعزيز وتنظيم هذا النوع من التجارة الذي بدأ يتوسع بشكل متسارع على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تأسيس المجلس سوف يساهم في تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الالكترونية في المملكة سواء على مستوى الخدمة وجودتها او على مستوى حماية المستهلك و على مستوى التعاملات وموثوقيتها من الناحيتين التعاقدية والتقنية.

وأشار "العجلان" إلى أن التجارة الإلكترونية تعد من أسرع القطاعات نمواً، يساعد على ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوفر في المملكة خصوصاً خدمات الانترنت العالي السرعة وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية.

واكد "العجلان" أن القطاع الخاص حريص على تطوير أدواته في هذا القطاع وأن مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة باتت تفرض نفسها وعلى القطاع الخاص اقتناص فرص التوسع التي توفرها التجارة الإلكترونية.

مجلس التجارة الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العجلان": تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية يشكل دعماً مهماً لتعزيز وتنظيم هذا النوع من التجارة
سبق

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجار والاستثمار وعضوية عدد من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص تشكل دعما مهما لتعزيز وتنظيم هذا النوع من التجارة الذي بدأ يتوسع بشكل متسارع على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تأسيس المجلس سوف يساهم في تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الالكترونية في المملكة سواء على مستوى الخدمة وجودتها او على مستوى حماية المستهلك و على مستوى التعاملات وموثوقيتها من الناحيتين التعاقدية والتقنية.

وأشار "العجلان" إلى أن التجارة الإلكترونية تعد من أسرع القطاعات نمواً، يساعد على ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوفر في المملكة خصوصاً خدمات الانترنت العالي السرعة وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية.

واكد "العجلان" أن القطاع الخاص حريص على تطوير أدواته في هذا القطاع وأن مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة باتت تفرض نفسها وعلى القطاع الخاص اقتناص فرص التوسع التي توفرها التجارة الإلكترونية.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
07:03 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:57 PM

"العجلان": تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية يشكل دعماً مهماً لتعزيز وتنظيم هذا النوع من التجارة

يساهم في تسهيل الإجراءات والمتطلبات على مستوى الخدمة وجودتها وحماية المستهلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجار والاستثمار وعضوية عدد من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص تشكل دعما مهما لتعزيز وتنظيم هذا النوع من التجارة الذي بدأ يتوسع بشكل متسارع على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تأسيس المجلس سوف يساهم في تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الالكترونية في المملكة سواء على مستوى الخدمة وجودتها او على مستوى حماية المستهلك و على مستوى التعاملات وموثوقيتها من الناحيتين التعاقدية والتقنية.

وأشار "العجلان" إلى أن التجارة الإلكترونية تعد من أسرع القطاعات نمواً، يساعد على ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوفر في المملكة خصوصاً خدمات الانترنت العالي السرعة وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية.

واكد "العجلان" أن القطاع الخاص حريص على تطوير أدواته في هذا القطاع وأن مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة باتت تفرض نفسها وعلى القطاع الخاص اقتناص فرص التوسع التي توفرها التجارة الإلكترونية.

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