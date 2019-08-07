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صحيفة "برتغالية": "حمدالله" أنقذ "فيتوريا" من سيناريو سيئ في "الآسيوية"

شبهته الصحيفة باللاعب البرازيلي "غوناس" مهاجم "بنفيكا"

نشرت صحيفة "publico" البرتغالية تقريرًا مطولًا عن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر الحالي؛ حيث شبهته بأنه مثل المهاجم البرازيلي غوناس محترف فريق بنفيكا، الذي سبق أن لعب تحت قيادة المدرب الحالي للنصر روي فيتوريا.

وتحدّثت الصحيفة عن هدف اللاعب الأخير في مرمى الوحدة الإماراتي في مباراة الذهاب في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا؛ حيث قالت إن اللاعب أنقذ مدربه وفريقه من سيناريو سيئ في حال لم يسجل الهدف.

كما تحدث التقرير عن مسيرة اللاعب في النرويج، ثم الصين، وكيف أنه يعتبر أغلى لاعب تم انتقاله من ناديه النرويجي للخارج في صفقة وصلت لنحو مليون يورو.

كما تحدث عن احترافه في الصين ومشاكله مع المدرب، ثم احترافه في قطر والسعودية، وكيف أنه أصبح ماكينة أهداف لا تهدأ منذ انضمامه للنصر واحتلاله للقب هداف الدوري، وقيادته لناديه لتحقيق لقب الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "برتغالية": "حمدالله" أنقذ "فيتوريا" من سيناريو سيئ في "الآسيوية"
سبق

نشرت صحيفة "publico" البرتغالية تقريرًا مطولًا عن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر الحالي؛ حيث شبهته بأنه مثل المهاجم البرازيلي غوناس محترف فريق بنفيكا، الذي سبق أن لعب تحت قيادة المدرب الحالي للنصر روي فيتوريا.

وتحدّثت الصحيفة عن هدف اللاعب الأخير في مرمى الوحدة الإماراتي في مباراة الذهاب في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا؛ حيث قالت إن اللاعب أنقذ مدربه وفريقه من سيناريو سيئ في حال لم يسجل الهدف.

كما تحدث التقرير عن مسيرة اللاعب في النرويج، ثم الصين، وكيف أنه يعتبر أغلى لاعب تم انتقاله من ناديه النرويجي للخارج في صفقة وصلت لنحو مليون يورو.

كما تحدث عن احترافه في الصين ومشاكله مع المدرب، ثم احترافه في قطر والسعودية، وكيف أنه أصبح ماكينة أهداف لا تهدأ منذ انضمامه للنصر واحتلاله للقب هداف الدوري، وقيادته لناديه لتحقيق لقب الدوري.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
06:13 PM

صحيفة "برتغالية": "حمدالله" أنقذ "فيتوريا" من سيناريو سيئ في "الآسيوية"

شبهته الصحيفة باللاعب البرازيلي "غوناس" مهاجم "بنفيكا"

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محمد السيّد - الرياض
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نشرت صحيفة "publico" البرتغالية تقريرًا مطولًا عن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر الحالي؛ حيث شبهته بأنه مثل المهاجم البرازيلي غوناس محترف فريق بنفيكا، الذي سبق أن لعب تحت قيادة المدرب الحالي للنصر روي فيتوريا.

وتحدّثت الصحيفة عن هدف اللاعب الأخير في مرمى الوحدة الإماراتي في مباراة الذهاب في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا؛ حيث قالت إن اللاعب أنقذ مدربه وفريقه من سيناريو سيئ في حال لم يسجل الهدف.

كما تحدث التقرير عن مسيرة اللاعب في النرويج، ثم الصين، وكيف أنه يعتبر أغلى لاعب تم انتقاله من ناديه النرويجي للخارج في صفقة وصلت لنحو مليون يورو.

كما تحدث عن احترافه في الصين ومشاكله مع المدرب، ثم احترافه في قطر والسعودية، وكيف أنه أصبح ماكينة أهداف لا تهدأ منذ انضمامه للنصر واحتلاله للقب هداف الدوري، وقيادته لناديه لتحقيق لقب الدوري.

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