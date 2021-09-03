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تعزيز أمن وتدمير طائرات.. السعودية تشارك بمناورات "النجم الساطع 21"

21 دولة بينها أمريكا وبريطانيا للعمل على مكافحة الإرهاب وصقل المهارات

انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، مناورات تمرين "النجم الساطع 2021"، بمشاركة "21 دولة"؛ من أبرزها "السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان، قبرص، الأردن، باكستان".


ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.

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تعزيز أمن وتدمير طائرات.. السعودية تشارك بمناورات "النجم الساطع 21"
سبق

انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، مناورات تمرين "النجم الساطع 2021"، بمشاركة "21 دولة"؛ من أبرزها "السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان، قبرص، الأردن، باكستان".


ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
07:13 PM

تعزيز أمن وتدمير طائرات.. السعودية تشارك بمناورات "النجم الساطع 21"

21 دولة بينها أمريكا وبريطانيا للعمل على مكافحة الإرهاب وصقل المهارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، مناورات تمرين "النجم الساطع 2021"، بمشاركة "21 دولة"؛ من أبرزها "السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان، قبرص، الأردن، باكستان".


ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.

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