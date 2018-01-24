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البيشي اتحادياً لثلاث سنوات ونصف

أعلن نادي الاتحاد ضم الدولي عبدالعزيز البيشي في عقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، وقد مثل النادي في مراسم التوقيع لؤي ناظر رئيس النادي ونائبه حمد الصنيع اللذان تمنيا أن يوفق اللاعب مع زملائه اللاعبين في خدمة الفريق في الفترة المقبلة وأن يسهم في تحقيق تطلعات جماهيره الوفية، ويجيد اللاعب أكثر من مركز في خط الوسط وكان له حضور مع المنتخب السعودي الأول في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة هذه الفترة بالإمارات العربية المتحدة والتي غادرها الأخضر من دور الستة عشر، وكانت " سبق " قد انفردت وفق مصادرها بقيمة مبلغ عقد اللاعب مع فريقه الفيصلي والذي بلغ سبعة ملايين ريال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البيشي اتحادياً لثلاث سنوات ونصف
سبق

أعلن نادي الاتحاد ضم الدولي عبدالعزيز البيشي في عقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، وقد مثل النادي في مراسم التوقيع لؤي ناظر رئيس النادي ونائبه حمد الصنيع اللذان تمنيا أن يوفق اللاعب مع زملائه اللاعبين في خدمة الفريق في الفترة المقبلة وأن يسهم في تحقيق تطلعات جماهيره الوفية، ويجيد اللاعب أكثر من مركز في خط الوسط وكان له حضور مع المنتخب السعودي الأول في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة هذه الفترة بالإمارات العربية المتحدة والتي غادرها الأخضر من دور الستة عشر، وكانت " سبق " قد انفردت وفق مصادرها بقيمة مبلغ عقد اللاعب مع فريقه الفيصلي والذي بلغ سبعة ملايين ريال.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:28 PM

البيشي اتحادياً لثلاث سنوات ونصف

A A A
عبدالله الشهري - جدة
1
215

أعلن نادي الاتحاد ضم الدولي عبدالعزيز البيشي في عقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، وقد مثل النادي في مراسم التوقيع لؤي ناظر رئيس النادي ونائبه حمد الصنيع اللذان تمنيا أن يوفق اللاعب مع زملائه اللاعبين في خدمة الفريق في الفترة المقبلة وأن يسهم في تحقيق تطلعات جماهيره الوفية، ويجيد اللاعب أكثر من مركز في خط الوسط وكان له حضور مع المنتخب السعودي الأول في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة هذه الفترة بالإمارات العربية المتحدة والتي غادرها الأخضر من دور الستة عشر، وكانت " سبق " قد انفردت وفق مصادرها بقيمة مبلغ عقد اللاعب مع فريقه الفيصلي والذي بلغ سبعة ملايين ريال.

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