"مطاحن حائل" في عامَيْن: 266 ألف طن و10500 ساعة تشغيل للمطحنة و3462 للمصنع

في التقرير السنوي للشركة عن 2017 و2018

استلمت شركة المطاحن الثانية بمنطقة حائل 128 ألف طن عام 2017م و138 ألف طن عام 2018م، فيما تم تشغيل المطحنة 5890 ساعة لعام 2017 م و4652 ساعة للعام 2018م، وتم تشغيل مصنع الأعلاف 534 ساعة لعام 2017م و2931 ساعة لعام 2018م، بدون إصابات ولله الحمد.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، قد استقبل أمس منصور الجارالله، المدير العام لشركة المطاحن الثانية بمنطقة حائل، الذي سلمه التقرير السنوي لشركة المطاحن الثانية لعامَي 2017 و2018م، مثمنًا الدور الذي تقوم به شركة المطاحن للأمن الغذائي، ومثنيًا على جهود القائمين عليها.

وتضمن التقرير مشاركات مطاحن حائل في الفعاليات والمناسبات الوطنية، منها المشاركة في رالي حائل الدولي لعامَي 2018/ 2019م، واستقبال طلبة جامعة حائل وطلاب التعليم العام للتعريف بمنتجاتها، وكذلك تدريب عدد من طلبة جامعة حائل وكلية التقنية ضمن التدريب التعاوني.