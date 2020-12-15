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خلفاً للإسباني جيرار .. مهدي علي مدرباً لشباب الأهلي دبي

عين نادي شباب الأهلي دبي مهدي علي مدرب منتخب الإمارات السابق مدرباً للفريق الكروي الأول، الثلاثاء، خلفاً للإسباني جيرار زاراجوسا، بعد بداية محبطة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم.

ويحتل شباب الأهلي المركز السابع برصيد 14 نقطة من تسع مباريات، وقال النادي في بيان إن مهدي علي (55 عاماً) سيعود لقيادة شباب الأهلي لمدة موسم ونصف بعد أن دربه في موسم 2017-2018.

نادي شباب الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلفاً للإسباني جيرار .. مهدي علي مدرباً لشباب الأهلي دبي
سبق

عين نادي شباب الأهلي دبي مهدي علي مدرب منتخب الإمارات السابق مدرباً للفريق الكروي الأول، الثلاثاء، خلفاً للإسباني جيرار زاراجوسا، بعد بداية محبطة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم.

ويحتل شباب الأهلي المركز السابع برصيد 14 نقطة من تسع مباريات، وقال النادي في بيان إن مهدي علي (55 عاماً) سيعود لقيادة شباب الأهلي لمدة موسم ونصف بعد أن دربه في موسم 2017-2018.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
08:52 PM

خلفاً للإسباني جيرار .. مهدي علي مدرباً لشباب الأهلي دبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عين نادي شباب الأهلي دبي مهدي علي مدرب منتخب الإمارات السابق مدرباً للفريق الكروي الأول، الثلاثاء، خلفاً للإسباني جيرار زاراجوسا، بعد بداية محبطة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم.

ويحتل شباب الأهلي المركز السابع برصيد 14 نقطة من تسع مباريات، وقال النادي في بيان إن مهدي علي (55 عاماً) سيعود لقيادة شباب الأهلي لمدة موسم ونصف بعد أن دربه في موسم 2017-2018.

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