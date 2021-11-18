النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تشهر بصاحب منشأة عرضت أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكله تلك الأدوات من خطورة على سلامة مستخدميها.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المنشأة ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تشهر بصاحب منشأة عرضت أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكله تلك الأدوات من خطورة على سلامة مستخدميها.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المنشأة ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
06:31 PM

"التجارة" تشهر بصاحب منشأة عرضت أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,289

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكله تلك الأدوات من خطورة على سلامة مستخدميها.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المنشأة ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,613
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,398
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,783
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,076

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة