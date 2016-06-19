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التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مُعادية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

المالكي: نؤكد الحق المشروع باتخاذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف الجوية تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم عند الساعة (09:00) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" كانت باتجاه المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة (حجة) قبل دخولها للمجال الجوي للملكة العربية السعودية.
وأضاف " أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة ، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد ، مايمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لانجاح اتفاق (ستوكهولم)، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية و الطائرات بدون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.
وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مُعادية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف الجوية تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم عند الساعة (09:00) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" كانت باتجاه المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة (حجة) قبل دخولها للمجال الجوي للملكة العربية السعودية.
وأضاف " أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة ، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد ، مايمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لانجاح اتفاق (ستوكهولم)، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية و الطائرات بدون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.
وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
10:00 AM
اخر تعديل
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:33 AM

التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مُعادية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

المالكي: نؤكد الحق المشروع باتخاذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف الجوية تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم عند الساعة (09:00) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" كانت باتجاه المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة (حجة) قبل دخولها للمجال الجوي للملكة العربية السعودية.
وأضاف " أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة ، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد ، مايمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لانجاح اتفاق (ستوكهولم)، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية و الطائرات بدون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.
وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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