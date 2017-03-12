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كورونا يضرب وزيرة إسبانية وبريطانيا تعلن ارتفاع الحالات المصابة لـ460

حكومة مدريد أعلنت  فرض إجراءات الحجر الطبي عليها: سنفحص الجميع

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا المستجد وفرض إجراءات الحجر الطبي عليها .

وقال بيان للحكومة الإسبانية: سيخضع جميع أعضاء الحكومة لفحوص.

من جهة أخرى، وصل عدد المصابين المؤكد بفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن إلى 460 مصابًا، فيما توفي شخصان آخران جراء عدوى الفيروس ليبلغ عدد الوَفَيَات في بريطانيا ثمانية أشخاص.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم بأن أحد المتوفين رجل في السبعينات من عمره ويعاني من أمراض سابقة فيما كان ثانيهما رجلًا مسنًا مصابًا بعدة مشكلات صحية.

فيروس كورونا الجديد إيرين مونتيرو

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كورونا يضرب وزيرة إسبانية وبريطانيا تعلن ارتفاع الحالات المصابة لـ460
سبق

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا المستجد وفرض إجراءات الحجر الطبي عليها .

وقال بيان للحكومة الإسبانية: سيخضع جميع أعضاء الحكومة لفحوص.

من جهة أخرى، وصل عدد المصابين المؤكد بفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن إلى 460 مصابًا، فيما توفي شخصان آخران جراء عدوى الفيروس ليبلغ عدد الوَفَيَات في بريطانيا ثمانية أشخاص.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم بأن أحد المتوفين رجل في السبعينات من عمره ويعاني من أمراض سابقة فيما كان ثانيهما رجلًا مسنًا مصابًا بعدة مشكلات صحية.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
02:31 PM

كورونا يضرب وزيرة إسبانية وبريطانيا تعلن ارتفاع الحالات المصابة لـ460

حكومة مدريد أعلنت  فرض إجراءات الحجر الطبي عليها: سنفحص الجميع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,061

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا المستجد وفرض إجراءات الحجر الطبي عليها .

وقال بيان للحكومة الإسبانية: سيخضع جميع أعضاء الحكومة لفحوص.

من جهة أخرى، وصل عدد المصابين المؤكد بفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن إلى 460 مصابًا، فيما توفي شخصان آخران جراء عدوى الفيروس ليبلغ عدد الوَفَيَات في بريطانيا ثمانية أشخاص.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم بأن أحد المتوفين رجل في السبعينات من عمره ويعاني من أمراض سابقة فيما كان ثانيهما رجلًا مسنًا مصابًا بعدة مشكلات صحية.

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