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"الرميان": نتوقع إقبالاً كبيراً على اكتتاب "أرامكو" من الصناديق والمؤسسات الأجنبية

أكد أن الشركة حققت عوائد لأول تسعة أشهر 244 مليار دولار

توقّع رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية ياسر الرميان، إقبالاً كثيفاً من الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية على الاكتتاب، مؤكداً أن الشركة تعد من أفضل الشركات في قطاعها من كل النواحي.

وقال "الرميان": "حققت الشركة عوائد لأول تسعة أشهر بلغت 244 مليار دولار، كما بلغت الأرباح 68 مليار دولار، والتدفقات النقدية الحرة 59 مليار دولار".

وأضاف: "مثل هذه الأرقام والأرباح العالية ليست موجودة في أي شركة أخرى، وأتوقع أن تأتي الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسين والمستثمرين من الأفراد في السعودية، وسيكون متوقعاً تمثيل كل فئات المستثمرين، في اكتتاب أرامكو".

وكشف "الرميان" في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، عن نسب استثمار صندوق الاستثمارات العامة داخل وخارج المملكة، مضيفاً: "حجم صندوق الاستثمارات العامة الآن أكثر من 300 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بحجم صندوق الاستثمارات العامة إلى 2 تريليون دولار في 2030 بحسب رؤية المملكة".

كما كشف عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تستهدف جعل استثمارات الصندوق مناصفة بين الاستثمارات المحلية في السعودية، والاستثمارات الدولية للصندوق في مختلف مناطق العالم.

وتابع: "هذه الاستراتيجية لا تعني أبداً تقليل استثمارات الصندوق المحلية في الوقت الحاضر، بل تعني أن الأموال الجديدة، ستوزع في المستقبل بين استثمارات محلية ودولية مناصفة".

وأوضح أن "توزيع أصول صندوق الاستثمارات العامة في الوقت الحالي يبلغ 80% في أصول محلية في السعودية، ولن نقلل من استثماراتنا المحلية في المملكة، لكن الأموال الجديدة ستكون مناصفة".

رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرميان": نتوقع إقبالاً كبيراً على اكتتاب "أرامكو" من الصناديق والمؤسسات الأجنبية
سبق

توقّع رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية ياسر الرميان، إقبالاً كثيفاً من الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية على الاكتتاب، مؤكداً أن الشركة تعد من أفضل الشركات في قطاعها من كل النواحي.

وقال "الرميان": "حققت الشركة عوائد لأول تسعة أشهر بلغت 244 مليار دولار، كما بلغت الأرباح 68 مليار دولار، والتدفقات النقدية الحرة 59 مليار دولار".

وأضاف: "مثل هذه الأرقام والأرباح العالية ليست موجودة في أي شركة أخرى، وأتوقع أن تأتي الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسين والمستثمرين من الأفراد في السعودية، وسيكون متوقعاً تمثيل كل فئات المستثمرين، في اكتتاب أرامكو".

وكشف "الرميان" في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، عن نسب استثمار صندوق الاستثمارات العامة داخل وخارج المملكة، مضيفاً: "حجم صندوق الاستثمارات العامة الآن أكثر من 300 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بحجم صندوق الاستثمارات العامة إلى 2 تريليون دولار في 2030 بحسب رؤية المملكة".

كما كشف عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تستهدف جعل استثمارات الصندوق مناصفة بين الاستثمارات المحلية في السعودية، والاستثمارات الدولية للصندوق في مختلف مناطق العالم.

وتابع: "هذه الاستراتيجية لا تعني أبداً تقليل استثمارات الصندوق المحلية في الوقت الحاضر، بل تعني أن الأموال الجديدة، ستوزع في المستقبل بين استثمارات محلية ودولية مناصفة".

وأوضح أن "توزيع أصول صندوق الاستثمارات العامة في الوقت الحالي يبلغ 80% في أصول محلية في السعودية، ولن نقلل من استثماراتنا المحلية في المملكة، لكن الأموال الجديدة ستكون مناصفة".

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
05:25 PM

"الرميان": نتوقع إقبالاً كبيراً على اكتتاب "أرامكو" من الصناديق والمؤسسات الأجنبية

أكد أن الشركة حققت عوائد لأول تسعة أشهر 244 مليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية ياسر الرميان، إقبالاً كثيفاً من الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية على الاكتتاب، مؤكداً أن الشركة تعد من أفضل الشركات في قطاعها من كل النواحي.

وقال "الرميان": "حققت الشركة عوائد لأول تسعة أشهر بلغت 244 مليار دولار، كما بلغت الأرباح 68 مليار دولار، والتدفقات النقدية الحرة 59 مليار دولار".

وأضاف: "مثل هذه الأرقام والأرباح العالية ليست موجودة في أي شركة أخرى، وأتوقع أن تأتي الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسين والمستثمرين من الأفراد في السعودية، وسيكون متوقعاً تمثيل كل فئات المستثمرين، في اكتتاب أرامكو".

وكشف "الرميان" في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، عن نسب استثمار صندوق الاستثمارات العامة داخل وخارج المملكة، مضيفاً: "حجم صندوق الاستثمارات العامة الآن أكثر من 300 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بحجم صندوق الاستثمارات العامة إلى 2 تريليون دولار في 2030 بحسب رؤية المملكة".

كما كشف عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تستهدف جعل استثمارات الصندوق مناصفة بين الاستثمارات المحلية في السعودية، والاستثمارات الدولية للصندوق في مختلف مناطق العالم.

وتابع: "هذه الاستراتيجية لا تعني أبداً تقليل استثمارات الصندوق المحلية في الوقت الحاضر، بل تعني أن الأموال الجديدة، ستوزع في المستقبل بين استثمارات محلية ودولية مناصفة".

وأوضح أن "توزيع أصول صندوق الاستثمارات العامة في الوقت الحالي يبلغ 80% في أصول محلية في السعودية، ولن نقلل من استثماراتنا المحلية في المملكة، لكن الأموال الجديدة ستكون مناصفة".

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,553
53.8 مليار

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