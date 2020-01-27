على وقع المظاهرات.. البرلمان اللبناني يقر ميزانية 2020

مقاطعة أحزاب وجدل حول عدم نيل الحكومة الثقة

أقرّ البرلمان اللبناني ميزانية الدولة لعام 2020 اليوم الاثنين، وأثناء اجتماع النواب في البرلمان بوسط بيروت لمناقشة الميزانية قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال شرطة الذين جرى نشرهم بالقرب من البرلمان.

ونقلت "رويترز" عن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، أن الإيرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية؛ لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة.

وأفاد "كنعان" بأن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي سبعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهي أكبر من المعدل المأمول به أصلاً، والذي بلغ 0.6 في المائة مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة.

وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة، وجرى جدال حول دستورية الجلسة؛ إذ إن حكومة حسان دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد، ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.

وكانت حكومة سعد الحريري قد صاغت أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل في أكتوبر؛ تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان نحو أزمة متعددة الأوجه.