الفلكي "هندي": ليلة الأربعاء الأطول خلال العام.. وبها يبدأ الشتاء

كشف أن طريف تشهد أطول ليلة بالمملكة بـ13 ساعة و55 دقيقة

كشف الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن ليلة الأربعاء المقبلة ستكون هي أطول الليالي خلال العام على جميع المدن في النصف الشمالي للكرة الأرضية؛ وذلك لتزامنها مع موعد انقلاب الشمس الشتوي، حيث تكون يومها الشمس في أقصى ميلان لها جنوبًا؛ مما يجعل مسارها نهارًا قصيرًا.

وقال "هندي" لـ"سبق": للشمس ميلان يختلف حسب فصول السنة؛ وذلك نتيجة دوران الأرض حول الشمس سنويًّا، وهذا الميلان يتدرج من 23.5 درجة شمالاً إلى -23.5 جنوباً. ونتيجة ميلان أشعة الشمس على سطح الأرض تتعاقب فصول السنة الأربعة.

وأضاف: بعد غروب شمس الثلاثاء تصل الشمس لأقصى ميلان لها جنوباً، في اليوم التالي تنقلب حركة ميل الشمس من الجنوب إلى الشمال لذلك يطلق فلكياً على ذلك اليوم بـ"الانقلاب الشتوي"، ومنه يبدأ فصل الشتاء فلكيًا ويستمر لمدة 89 يومًا.

وأردف "هندي": البداية الفلكية للشتاء هي بداية عامة للنصف الشمالي للأرض، بينما واقعيًا ومناخيًا يسبق الشتاء دخوله الموعد الفلكي حسب الموقع فيكون في السعودية والجزيرة العربية قبله بحوالي أسبوعين، ويكون قبل ذلك كلما اتجهنا شمالا.

وتابع: في تلك الليلة يكون الليل في أطول مدة والنهار في أقصر مدة، حيث سيكون طول النهار على مدينة مكة المكرمة 10 ساعات و50 دقيقة وليلتها 13 ساعة و10 دقائق، وطول النهار في الرياض 10 ساعات و37 دقيقة وطول ليلتها 13 ساعة و23 دقيقة، والشرقية بنهار 10 ساعات و29 دقيقة وبليلة 13 ساعة و31 دقيقة، بينما تحتل محافظة طريف أطول ليلة بـ13 ساعة و55 دقيقة.

واختتم "هندي" حديثه بالقول: كلما اتجهنا شمالاً يزيد طول الليلة على المدن حتى نصل إلى القطب الشمالي حيث يكون في منتصف ليلته التي تستغرق ستة شهور متكاملة، ويبدأ الليل يقصر من يوم الأحد بشكلٍ تدريجي حتى يتساوى الليل مع النهار في الاعتدال الربيعي في 20 مارس القادم.