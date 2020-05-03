الأفلاج... فريق "بناء" يوزع ألف وجبة إفطار على المسافرين

في إطار مبادرة " فطورك علينا " التي يطلقها للعام الثالث

وزّع فريق بناء التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج منذ بداية شهر رمضان المبارك هذا العام ألف وجبة إفطار على المسافرين العابرين الطريق العام بالمحافظة بواقع 100 وجبة يوميًا يستهدف خلالها المتطوعون تقديم وجبات الإفطار على المسافرين الذين لن يدركوا البقالات والمطاعم مفتوحة قُبيل الأذان.

ويقوم فريق "بناء" للعام الثالث على التوالي بإطلاق مبادرة " فطورك علينا" يتم خلال ذلك توزيع المتطوعين وجبات الإفطار على المسافرين بنقطة التفتيش على مدخل المحافظة والمارة بالطرقات .

يُشار إلى أن فريق بناء بلجنة تنمية الأفلاج انبثقت منه فكرة التطوع بالمحافظة، وقدم الكثير من المبادرات التطوعية والاجتماعية.