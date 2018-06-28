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فيديو.. شيء واحد أوقف مضاربة السيارات على دائري موسكو

بين المجانين.. تسابق وتصادم وضرب السيارات ببعضها

دخل سائقان روسيان في معركة مجنونة بالسيارات على الطريق الدائري حول العاصمة موسكو، وتراوحت المشاهد المخيفة بين التسابق، وضرب السيارات ببعضها واعتراض طريقها، حتى تسبب إطار سيارة في إيقاف المعركة.

وتحت عنوان "مواجهة مريضة بين مجانين"، قال موقع "لايف" الروسي، على غرار فيلم للحركة والمغامرات، شن سائقان مواجهة خطيرة بسيارتين؛ بيضاء وسوداء، على الطريق الدائري حول موسكو، حيث ظل صاحب السيارة "كيا" البيضاء، يلاحق السيارة السوداء، فيضغط عليها ويصدمها، بينما كان قائد السيارة السوداء يهرب منه بسرعة عالية، وفي لحظة ضربت السيارة البيضاء مؤخرة السوداء، ما جعلها تدور على الطريق، فيما حاول سائقو السيارات الأخرى تجنب المعركة المجنونة والتي يمكن أن تصيبهم.

وقام بعض شهود العيان من أصحاب السيارات بتصوير ما يحدث، وتظهر اللقطات ضربة أخرى وجهتها السيارة البيضاء للسوداء، ما جعلها تتحرك بعرض الطريق وتعترض البيضاء.

ويقول مصور الفيديو: "انظروا إلى ما يحدث على الطريق، هؤلاء المرضى فقدوا عقولهم، إنهم يصطدمون ببعضهم، لقد انفجر إطار إحدى السيارات، وهو ما اضطره في النهاية إلى التوقف".

وحسب الموقع، لا توجد معلومات عن سبب المعركة ولا ضحايا الحادث.

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فيديو.. شيء واحد أوقف مضاربة السيارات على دائري موسكو
سبق

دخل سائقان روسيان في معركة مجنونة بالسيارات على الطريق الدائري حول العاصمة موسكو، وتراوحت المشاهد المخيفة بين التسابق، وضرب السيارات ببعضها واعتراض طريقها، حتى تسبب إطار سيارة في إيقاف المعركة.

وتحت عنوان "مواجهة مريضة بين مجانين"، قال موقع "لايف" الروسي، على غرار فيلم للحركة والمغامرات، شن سائقان مواجهة خطيرة بسيارتين؛ بيضاء وسوداء، على الطريق الدائري حول موسكو، حيث ظل صاحب السيارة "كيا" البيضاء، يلاحق السيارة السوداء، فيضغط عليها ويصدمها، بينما كان قائد السيارة السوداء يهرب منه بسرعة عالية، وفي لحظة ضربت السيارة البيضاء مؤخرة السوداء، ما جعلها تدور على الطريق، فيما حاول سائقو السيارات الأخرى تجنب المعركة المجنونة والتي يمكن أن تصيبهم.

وقام بعض شهود العيان من أصحاب السيارات بتصوير ما يحدث، وتظهر اللقطات ضربة أخرى وجهتها السيارة البيضاء للسوداء، ما جعلها تتحرك بعرض الطريق وتعترض البيضاء.

ويقول مصور الفيديو: "انظروا إلى ما يحدث على الطريق، هؤلاء المرضى فقدوا عقولهم، إنهم يصطدمون ببعضهم، لقد انفجر إطار إحدى السيارات، وهو ما اضطره في النهاية إلى التوقف".

وحسب الموقع، لا توجد معلومات عن سبب المعركة ولا ضحايا الحادث.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
06:47 PM

فيديو.. شيء واحد أوقف مضاربة السيارات على دائري موسكو

بين المجانين.. تسابق وتصادم وضرب السيارات ببعضها

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
6,828

دخل سائقان روسيان في معركة مجنونة بالسيارات على الطريق الدائري حول العاصمة موسكو، وتراوحت المشاهد المخيفة بين التسابق، وضرب السيارات ببعضها واعتراض طريقها، حتى تسبب إطار سيارة في إيقاف المعركة.

وتحت عنوان "مواجهة مريضة بين مجانين"، قال موقع "لايف" الروسي، على غرار فيلم للحركة والمغامرات، شن سائقان مواجهة خطيرة بسيارتين؛ بيضاء وسوداء، على الطريق الدائري حول موسكو، حيث ظل صاحب السيارة "كيا" البيضاء، يلاحق السيارة السوداء، فيضغط عليها ويصدمها، بينما كان قائد السيارة السوداء يهرب منه بسرعة عالية، وفي لحظة ضربت السيارة البيضاء مؤخرة السوداء، ما جعلها تدور على الطريق، فيما حاول سائقو السيارات الأخرى تجنب المعركة المجنونة والتي يمكن أن تصيبهم.

وقام بعض شهود العيان من أصحاب السيارات بتصوير ما يحدث، وتظهر اللقطات ضربة أخرى وجهتها السيارة البيضاء للسوداء، ما جعلها تتحرك بعرض الطريق وتعترض البيضاء.

ويقول مصور الفيديو: "انظروا إلى ما يحدث على الطريق، هؤلاء المرضى فقدوا عقولهم، إنهم يصطدمون ببعضهم، لقد انفجر إطار إحدى السيارات، وهو ما اضطره في النهاية إلى التوقف".

وحسب الموقع، لا توجد معلومات عن سبب المعركة ولا ضحايا الحادث.

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