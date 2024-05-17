10 حالات تعافٍ من "كورونا" بالعارضة.. منطقة جازان تسجل 18 إصابة جديدة

الحالات النشطة تسجل انخفاضاً كبيراً

سجلت الحالات النشطة بفيروس كورونا في منطقة جازان انخفاضاً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أقل من 278 حالة حتى أمس.

واحتسب المؤشر المخصص لمتابعة مستجدات فيروس كورونا 10 حالات شفاء إضافية في العارضة، وذلك بعدما تكرر اسم العارضة في المؤشر بشكل شتت المتابعين، حتى تم حذف أحدهما وإضافة عشر حالات تعافٍ للعارضة في المؤشر ضمن نطاق منطقة جازان، ليصبح الإجمالي 11 حالة، وتبقت 4 حالات نشطة بالمحافظة.

وسجلت بيش 15 حالة إصابة، وصامطة 3 حالات مؤكدة جديدة بالفيروس التاجي.

وفي بيش بلغت حالات التعافي 494، والإصابات الإجمالية 698 حالة، وتبقت 204 حالات نشطة.

وفي مدينة جازان بلغت حالات التعافي 57 والنشطة 10، وحالات التعافي في صبيا 10، والنشطة بالفيروس 50 حالة، وفي العارضة بلغت حالات التعافي 11 والحالات النشطة 4 حالات، وحالات التعافي في صامطة 7 والنشطة 4، والتعافي في الداير 0 والنشطة 1.