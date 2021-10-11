النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أجريت على 22 مليون شخص.. دراسة: التطعيم يقلل خطر الوفاة بـ"كورونا" بنسبة 90%

يخفض الدخول إلى المستشفى بنفس المعدل

خلصت دراسة فرنسية، أُجريت على 22 مليون شخص، ونُشرت اليوم (الاثنين)، إلى أن التطعيم ضدّ "كوفيد-19" يقلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة 90 في المئة، لدى الذين يزيد عمرهم عن الخمسين عاماً ويبدو فعّالاً أيضاً ضدّ المتحور دلتا.

وبين مدير مجموعة "إيب فار" وعالم الأوبئة محمود زريق، أن النتائج تعني أن الأشخاص الملقّحين هم تسع مرّات أقلّ عرضة لدخول المستشفى أو للموت من مضاعفات "كوفيد-19" مقارنةً بغير الملقّحين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوصّل الباحثون في مجموعة "إبي فار" إلى هذا الاستنتاج من خلال مقارنة بيانات 11 مليون فرد ملقحين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً مع بيانات 11 مليون شخص من الشريحة العمرية ذاتها ولكن غير ملقحين، على فترة امتدّت من أوّل يوم بدأ فيه التلقيح في فرنسا، أي 27 ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتّى 20 يوليو (تمّوز) المنصرم.

ولاحظ الباحثون انخفاضاً في نسبة خطر دخول المستشفى بما يزيد عن الـ90 في المئة اعتباراً من اليوم الرابع عشر عقب تلقّي الشخص جرعته الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك أو موديرنا أو أسترازينيكا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أجريت على 22 مليون شخص.. دراسة: التطعيم يقلل خطر الوفاة بـ"كورونا" بنسبة 90%
سبق

خلصت دراسة فرنسية، أُجريت على 22 مليون شخص، ونُشرت اليوم (الاثنين)، إلى أن التطعيم ضدّ "كوفيد-19" يقلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة 90 في المئة، لدى الذين يزيد عمرهم عن الخمسين عاماً ويبدو فعّالاً أيضاً ضدّ المتحور دلتا.

وبين مدير مجموعة "إيب فار" وعالم الأوبئة محمود زريق، أن النتائج تعني أن الأشخاص الملقّحين هم تسع مرّات أقلّ عرضة لدخول المستشفى أو للموت من مضاعفات "كوفيد-19" مقارنةً بغير الملقّحين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوصّل الباحثون في مجموعة "إبي فار" إلى هذا الاستنتاج من خلال مقارنة بيانات 11 مليون فرد ملقحين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً مع بيانات 11 مليون شخص من الشريحة العمرية ذاتها ولكن غير ملقحين، على فترة امتدّت من أوّل يوم بدأ فيه التلقيح في فرنسا، أي 27 ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتّى 20 يوليو (تمّوز) المنصرم.

ولاحظ الباحثون انخفاضاً في نسبة خطر دخول المستشفى بما يزيد عن الـ90 في المئة اعتباراً من اليوم الرابع عشر عقب تلقّي الشخص جرعته الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك أو موديرنا أو أسترازينيكا.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
08:35 PM

أجريت على 22 مليون شخص.. دراسة: التطعيم يقلل خطر الوفاة بـ"كورونا" بنسبة 90%

يخفض الدخول إلى المستشفى بنفس المعدل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
437

خلصت دراسة فرنسية، أُجريت على 22 مليون شخص، ونُشرت اليوم (الاثنين)، إلى أن التطعيم ضدّ "كوفيد-19" يقلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة 90 في المئة، لدى الذين يزيد عمرهم عن الخمسين عاماً ويبدو فعّالاً أيضاً ضدّ المتحور دلتا.

وبين مدير مجموعة "إيب فار" وعالم الأوبئة محمود زريق، أن النتائج تعني أن الأشخاص الملقّحين هم تسع مرّات أقلّ عرضة لدخول المستشفى أو للموت من مضاعفات "كوفيد-19" مقارنةً بغير الملقّحين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوصّل الباحثون في مجموعة "إبي فار" إلى هذا الاستنتاج من خلال مقارنة بيانات 11 مليون فرد ملقحين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً مع بيانات 11 مليون شخص من الشريحة العمرية ذاتها ولكن غير ملقحين، على فترة امتدّت من أوّل يوم بدأ فيه التلقيح في فرنسا، أي 27 ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتّى 20 يوليو (تمّوز) المنصرم.

ولاحظ الباحثون انخفاضاً في نسبة خطر دخول المستشفى بما يزيد عن الـ90 في المئة اعتباراً من اليوم الرابع عشر عقب تلقّي الشخص جرعته الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك أو موديرنا أو أسترازينيكا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,417
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة