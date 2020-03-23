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عدسة "سبق" توثق الحضور الأمني بالجوف ومنع الحركة استجابة لأمر منع التجول

أمير المنطقة استعرض مع مدير الشرطة الخطط الأمنية الخاصة بتنفيذ الأمر الملكي

وثقت "سبق" الحضور الأمني بكل قطاعاته في منطقة الجوف، تطبيقًا لأمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- لمنع التجول من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا، درءًا لانتشار فيروس كورونا الجديد، حيث استجاب له المواطنون والمقيمون ويحظى بمتابعة أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي.

وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز قد ناقش الخطط الأمنية بشأن تطبيق منع حظر التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ابتداءً من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يومًا.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم عن بُعد مع مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، حيث استعرض الخطط الأمنية الخاصة بتنفيذ الأمر بجميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما استعرض أمير المنطقة مع اللواء الوذيناني آلية التعامل مع منسوبي القطاعات المستثناة من منع التجول وهي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

وشدد أمير الجوف على تنفيذ الأمر الكريم، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة خصوصًا فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، شارك في الاجتماع عن بُعد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالله بن سعيد القحطاني.

فيما وجد محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط في المحافظة لمتابعة تطبيق أمر منع التجول بالمحافظة.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدسة "سبق" توثق الحضور الأمني بالجوف ومنع الحركة استجابة لأمر منع التجول
سبق

وثقت "سبق" الحضور الأمني بكل قطاعاته في منطقة الجوف، تطبيقًا لأمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- لمنع التجول من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا، درءًا لانتشار فيروس كورونا الجديد، حيث استجاب له المواطنون والمقيمون ويحظى بمتابعة أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي.

وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز قد ناقش الخطط الأمنية بشأن تطبيق منع حظر التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ابتداءً من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يومًا.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم عن بُعد مع مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، حيث استعرض الخطط الأمنية الخاصة بتنفيذ الأمر بجميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما استعرض أمير المنطقة مع اللواء الوذيناني آلية التعامل مع منسوبي القطاعات المستثناة من منع التجول وهي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

وشدد أمير الجوف على تنفيذ الأمر الكريم، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة خصوصًا فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، شارك في الاجتماع عن بُعد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالله بن سعيد القحطاني.

فيما وجد محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط في المحافظة لمتابعة تطبيق أمر منع التجول بالمحافظة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:57 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:00 AM

عدسة "سبق" توثق الحضور الأمني بالجوف ومنع الحركة استجابة لأمر منع التجول

أمير المنطقة استعرض مع مدير الشرطة الخطط الأمنية الخاصة بتنفيذ الأمر الملكي

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مهنا التميمي - الجوف
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وثقت "سبق" الحضور الأمني بكل قطاعاته في منطقة الجوف، تطبيقًا لأمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- لمنع التجول من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا، درءًا لانتشار فيروس كورونا الجديد، حيث استجاب له المواطنون والمقيمون ويحظى بمتابعة أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي.

وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز قد ناقش الخطط الأمنية بشأن تطبيق منع حظر التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ابتداءً من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يومًا.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم عن بُعد مع مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، حيث استعرض الخطط الأمنية الخاصة بتنفيذ الأمر بجميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما استعرض أمير المنطقة مع اللواء الوذيناني آلية التعامل مع منسوبي القطاعات المستثناة من منع التجول وهي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

وشدد أمير الجوف على تنفيذ الأمر الكريم، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة خصوصًا فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، شارك في الاجتماع عن بُعد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالله بن سعيد القحطاني.

فيما وجد محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط في المحافظة لمتابعة تطبيق أمر منع التجول بالمحافظة.

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