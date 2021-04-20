لتنضم إلى قائمة السلع التي ارتفعت أسعارها.. الطماطم تباع بـ"الحبة" في تركيا

سلسلة المحال الأكبر في البلاد تقوم بتغليف وبيع الواحدة مقابل 2.86 ليرة

في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة بتركيا، انضمت الطماطم إلى قائمة المنتجات الغذائية التي ارتفع أسعارها أخيراً، إذ بدأت سلسلة محال شهيرة بتعبئة حبات الطماطم بالقطعة الواحدة.

وأخيراً ارتفعت أسعار عديد من السلع الغذائية في تركيا، من بينها زيت دوّار الشمس والحليب والجبن والمكسرات، وأصبحت الطماطم أحدث المنضمة إلى قائمة السلع الغذائية المرتفعة.

سلسلة محال "ميغرو" الأكبر في البلاد أقدمت على تعبئة حبات الطماطم بالواحدة وبيعها مقابل 2.86 ليرة.

وعقب شيوع الخبر والصور على منصات الإعلام الاجتماعي، حاولت سلسلة المحال المذكورة تدارك الأمر ونشرت بياناً زعمت فيه أن تعبئة حبات الطماطم بالواحدة كان غرضه الحفاظ على الصحة، في ظل تدابير كورونا وفق صحيفة زمان.

أضاف البيان: "لكن تطبيق هذا الهدف من خلال هذا الإجراء كان خاطئاً، لذا سنقوم بتصحيح ما يلزم"، على حد تعبيره سلسلة المحال الشهيرة.

أثار بيع حبة الطماطم مقابل 2.86 ليرة تساؤلات حول حجم إنتاج تركيا من الطماطم. تنتج تركيا 12.1 مليون طن من الطماطم، من بينها 8.4 مليون طن من الطماطم الخام، و3.7 مليون طن يتم استخدامها في إعداد معجون الطماطم، وتتم زراعة 32 في المئة من إجمالي إنتاج تركيا من الطماطم داخل صوبات زجاجية.

وخلال عام 2020 ارتفعت صادرات تركيا من الطماطم إلى روسيا، التي تعد أكبر المستوردين لها، مقارنة بالعام السابق.

ويقوم الموردون الأتراك بالتصدير إلى دول مختلفة، من بينها: رومانيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وسوريا وألمانيا وبولندا، حيث تبلغ عائدات تصدير الطماطم التركية إلى 51 دولة نحو 313 مليوناً و405 آلاف دولار.