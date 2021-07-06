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"السلمي" يمتدح تنظيم مصر لبطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة

امتدح الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، تنظيم واستضافة مصر بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، مثنيًا في الوقت ذاته على جهود الاتحاد المصري للعبة خلال أيام البطولة.


وتقدم الأمين العام للاتحاد العربي بالشكر إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما بذله الاتحاد المصري من جهود لتذليل كل العقبات لإنجاح البطولة وظهورها بالمستوى المشرّف.
وتوج المنتخب السعودي بالنسخة التي استضافتها مصر في الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو2021 بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة.

المنتخب السعودي كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السلمي" يمتدح تنظيم مصر لبطولة كأس العرب للشباب
سبق

امتدح الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، تنظيم واستضافة مصر بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، مثنيًا في الوقت ذاته على جهود الاتحاد المصري للعبة خلال أيام البطولة.


وتقدم الأمين العام للاتحاد العربي بالشكر إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما بذله الاتحاد المصري من جهود لتذليل كل العقبات لإنجاح البطولة وظهورها بالمستوى المشرّف.
وتوج المنتخب السعودي بالنسخة التي استضافتها مصر في الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو2021 بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
11:30 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:04 PM

"السلمي" يمتدح تنظيم مصر لبطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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امتدح الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، تنظيم واستضافة مصر بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، مثنيًا في الوقت ذاته على جهود الاتحاد المصري للعبة خلال أيام البطولة.


وتقدم الأمين العام للاتحاد العربي بالشكر إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما بذله الاتحاد المصري من جهود لتذليل كل العقبات لإنجاح البطولة وظهورها بالمستوى المشرّف.
وتوج المنتخب السعودي بالنسخة التي استضافتها مصر في الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو2021 بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة.

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