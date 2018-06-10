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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

المغرب: 18 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدد حالات الشفاء وصل إلى 7496

سجل المغرب اليوم 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8455؛ فيما استقر عدد الوفيات في 210 بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 7496، بعد تماثل 3 أشخاص للشفاء، واستبعد 343 ألفًا و785 حالة بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 18 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجل المغرب اليوم 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8455؛ فيما استقر عدد الوفيات في 210 بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 7496، بعد تماثل 3 أشخاص للشفاء، واستبعد 343 ألفًا و785 حالة بعد الكشف المخبري.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:59 PM

المغرب: 18 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدد حالات الشفاء وصل إلى 7496

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل المغرب اليوم 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8455؛ فيما استقر عدد الوفيات في 210 بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 7496، بعد تماثل 3 أشخاص للشفاء، واستبعد 343 ألفًا و785 حالة بعد الكشف المخبري.

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