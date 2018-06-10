المغرب: 18 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدد حالات الشفاء وصل إلى 7496

سجل المغرب اليوم 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8455؛ فيما استقر عدد الوفيات في 210 بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 7496، بعد تماثل 3 أشخاص للشفاء، واستبعد 343 ألفًا و785 حالة بعد الكشف المخبري.