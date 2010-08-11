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8  مجازر و 40 ألف موظف لإنجاز نسك الحاج في الهدي والأضاحي

المشروع انطلق مع الشروق ويعمل بطاقته القصوى لمواكبة الطلب

بدأ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مع شروق شمس هذا اليوم المبارك العاشر من ذي الحجة 1440هـ أول أيام عيد الأضحى المبارك، العمل بطاقته القصوى لمواكبة طلب الحجاج أداء نسك الأضاحي في جميع المجازر التابعة للمشروع الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء تنفيذ المشروع في موسم حج عام 1403هـ / 1983م .


وأوضح المشرف العام على المشروع رحيمي أحمد رحمي أن مجازر المشروع البالغ عددها 8 مجازر تعمل منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، ويعمل عليها أكثر من 40 ألفاً ما بين مشغلين وفنيين وتقنيين وأطباء وإداريين، لإنجاز عمليات النسك لحجاج بيت الله في وقت قياسي ووفق الاشتراطات الشرعية والصحية.


وبين أن المشروع سينجز أكثر من مليون أضحية في 84 ساعة عمل متواصلة، في 8 منشآت نموذجية في المشاعر المقدسة، التي تعمل جميعها بنظام آلي متكامل للسلخ، لافتاً النظر إلى أن المشروع جهز مجموعة من الثلاجات العملاقة التي خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم، وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلي.


وأشار المشرف العام إلى أن فريقاً ميدانياً ما بين أطباء بيطريين ومختصين شرعيين يتابع عمليات النسك والكشف على الأغنام قبل وبعد، للتأكد من سلامتها ومواكبتها للاشتراطات الشرعية والصحية، كما يتابع عمليات النسك أيضاً فريق تقني يراقب عبر مئات الكاميرات في مواقع المشروع والتأكد من سلامة سير العمل وفق ما هو مخطط له.


وأفاد أن المشروع يتيح للحجاج متابعة عمليات النسك بشكل مباشر، ويمكنهم من الحصول على أضحياتهم مغلفة، أو يتم توزيعها من قبل المشروع على المستحقين داخلياً وخارجياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8  مجازر و 40 ألف موظف لإنجاز نسك الحاج في الهدي والأضاحي
سبق

بدأ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مع شروق شمس هذا اليوم المبارك العاشر من ذي الحجة 1440هـ أول أيام عيد الأضحى المبارك، العمل بطاقته القصوى لمواكبة طلب الحجاج أداء نسك الأضاحي في جميع المجازر التابعة للمشروع الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء تنفيذ المشروع في موسم حج عام 1403هـ / 1983م .


وأوضح المشرف العام على المشروع رحيمي أحمد رحمي أن مجازر المشروع البالغ عددها 8 مجازر تعمل منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، ويعمل عليها أكثر من 40 ألفاً ما بين مشغلين وفنيين وتقنيين وأطباء وإداريين، لإنجاز عمليات النسك لحجاج بيت الله في وقت قياسي ووفق الاشتراطات الشرعية والصحية.


وبين أن المشروع سينجز أكثر من مليون أضحية في 84 ساعة عمل متواصلة، في 8 منشآت نموذجية في المشاعر المقدسة، التي تعمل جميعها بنظام آلي متكامل للسلخ، لافتاً النظر إلى أن المشروع جهز مجموعة من الثلاجات العملاقة التي خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم، وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلي.


وأشار المشرف العام إلى أن فريقاً ميدانياً ما بين أطباء بيطريين ومختصين شرعيين يتابع عمليات النسك والكشف على الأغنام قبل وبعد، للتأكد من سلامتها ومواكبتها للاشتراطات الشرعية والصحية، كما يتابع عمليات النسك أيضاً فريق تقني يراقب عبر مئات الكاميرات في مواقع المشروع والتأكد من سلامة سير العمل وفق ما هو مخطط له.


وأفاد أن المشروع يتيح للحجاج متابعة عمليات النسك بشكل مباشر، ويمكنهم من الحصول على أضحياتهم مغلفة، أو يتم توزيعها من قبل المشروع على المستحقين داخلياً وخارجياً.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
11:39 AM

8  مجازر و 40 ألف موظف لإنجاز نسك الحاج في الهدي والأضاحي

المشروع انطلق مع الشروق ويعمل بطاقته القصوى لمواكبة الطلب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بدأ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مع شروق شمس هذا اليوم المبارك العاشر من ذي الحجة 1440هـ أول أيام عيد الأضحى المبارك، العمل بطاقته القصوى لمواكبة طلب الحجاج أداء نسك الأضاحي في جميع المجازر التابعة للمشروع الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء تنفيذ المشروع في موسم حج عام 1403هـ / 1983م .


وأوضح المشرف العام على المشروع رحيمي أحمد رحمي أن مجازر المشروع البالغ عددها 8 مجازر تعمل منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، ويعمل عليها أكثر من 40 ألفاً ما بين مشغلين وفنيين وتقنيين وأطباء وإداريين، لإنجاز عمليات النسك لحجاج بيت الله في وقت قياسي ووفق الاشتراطات الشرعية والصحية.


وبين أن المشروع سينجز أكثر من مليون أضحية في 84 ساعة عمل متواصلة، في 8 منشآت نموذجية في المشاعر المقدسة، التي تعمل جميعها بنظام آلي متكامل للسلخ، لافتاً النظر إلى أن المشروع جهز مجموعة من الثلاجات العملاقة التي خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم، وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلي.


وأشار المشرف العام إلى أن فريقاً ميدانياً ما بين أطباء بيطريين ومختصين شرعيين يتابع عمليات النسك والكشف على الأغنام قبل وبعد، للتأكد من سلامتها ومواكبتها للاشتراطات الشرعية والصحية، كما يتابع عمليات النسك أيضاً فريق تقني يراقب عبر مئات الكاميرات في مواقع المشروع والتأكد من سلامة سير العمل وفق ما هو مخطط له.


وأفاد أن المشروع يتيح للحجاج متابعة عمليات النسك بشكل مباشر، ويمكنهم من الحصول على أضحياتهم مغلفة، أو يتم توزيعها من قبل المشروع على المستحقين داخلياً وخارجياً.

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