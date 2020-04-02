للسطو على معلومات "كورونا".. إيران تحاول اختراق حسابات بريد موظفي "الصحة" العالمية"

باستخدام رسائل تحاكي خدمات "جوجل"

نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة، اليوم (الخميس)؛ أن مخترقين يعملون لصالح الحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لموظفين في منظمة الصحة العالمية أثناء تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن أحدث محاولة اختراق مستمرة منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، وشملت محاولة سرقة كلمات السر من موظفي منظمة الصحة عبر إرسال رسائل مصممة بحيث تحاكي خدمات جوجل الإلكترونية، إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية للموظفين، وهي تقنية اختراق إلكتروني مشهورة يطلق عليها "التصيد".

ولم يتضح إن كان تم بالفعل اختراق أي حساب، لكن هذه الهجمات تظهر أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المشاركة في الجهود الدولية لاحتواء الفيروس؛ تتعرض لهجومات إلكترونية من مخترقين يبحثون عن معلومات عن الوباء.

وأشارت "رويترز" في مارس إلى أن الهجمات التي تتعرض لها منظمة الصحة العالمية والمنظمات المشاركة لها؛ زادت بأكثر من مثليها منذ بداية أزمة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص على مستوى العالم.