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البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا

قالت: إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 1567 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين إلى 1567 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين إلى 1567 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج .

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
09:35 PM

البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا

قالت: إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 1567 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين إلى 1567 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج .

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