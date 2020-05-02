أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين إلى 1567 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج .
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البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا
قالت: إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 1567 حالة
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين إلى 1567 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج .فيروس كورونا الجديد
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البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-02
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
09:35 PM
البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا
قالت: إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 1567 حالة
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين إلى 1567 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج .
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