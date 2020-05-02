أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين إلى 1567 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج .

البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-02 أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين إلى 1567 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج .

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 09:35 PM

البحرين.. تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا قالت: إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 1567 حالة





A A A





0 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين إلى 1567 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج .