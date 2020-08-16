صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).
تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة
أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالجنوبية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي
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تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-16
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
04:32 PM
اخر تعديل
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
06:17 PM
تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة
أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالجنوبية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).
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