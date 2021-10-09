المملكة تؤكّد لمجلس الأمن: استهداف ميليشيا الحوثي البنية التحتية وتهديد المدنيين جريمة حرب بشعة

طالبت بمحاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني

أكدت المملكة العربية السعودية أن استهداف ميليشيات الحوثي البنية التحتية المدنية، وتهديد المدنيين الأبرياء، جريمة حرب بشعة، ويجب محاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني.

وشدّد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في رسالة بعث بها، مساء أمس، لمجلس الأمن الدولي، على أن المملكة العربية السعودية تتخذ الإجراءات اللازمة كافة؛ للحفاظ على أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال: بناءً على تعليمات من حكومتي أكتب مرة أخرى عن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية.

وأضاف: من الأمثلة الحديثة على مثل هذه الأعمال الإرهابية محاولة مهاجمة مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة مفخخة تمّ اعتراضها، وأسفرت عن إصابة أربعة موظفين بالمطار وإتلاف بعض النوافذ.

وأبان السفير المعلمي؛ أن استمرار غياب الإجراءات الكافية والصارمة من قِبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، تجاه هذه الميليشيات يبعث برسالة خاطئة للحوثيين لمواصلة زعزعة استقرار الأمن الإقليمي والسلم الدولي.

ودعا باسم المملكة، مجلس الأمن، إلى تحمُّل مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، مطالباً بتعميم هذه الرسالة؛ كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.