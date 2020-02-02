البريكان يفوز في استفتاء أجمل هدف في بطولة آسيا تحت 23 عاماً

فاز نجم المنتخب السعودي فراس البريكان باستفتاء أجمل هدف في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 التي أقيمت مؤخراً في تايلاند.

جاء ذلك على الهدف الذي سجله البريكان في المباراة أمام سوريا خلال الدور الأول من البطولة، والذي كان من قبل فاز باستفتاء أجمل هدف في دور المجموعات.

وحصل منتخب السعودية على المركز الثاني في البطولة، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية.

ويشار أن هدف البريكان تنافس مع سبعة أهداف أخرى في سباق أجمل هدف في البطولة.