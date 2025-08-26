أمطار وموجة حارة وأتربة .. #الإنذار_المبكر يرسم ملامح أجواء الإثنين

"الأرصاد": 9 مناطق تتأثر بحالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها التي ترصد تطورات الحالة المناخية على مدار الساعة؛ حيث أصدرت اليوم عدة تنبيهات متفاوتة لـ 9 مناطق، وذلك لحالات مناخية تتواصل على مدار اليوم.

"الشرقية"

ففي "الشرقية"، صدر تنبيه من إنذار جديد لحالة ضباب يصحبها تدنٍّ في الرؤية بالجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف، في حالة بدأت السادسة و35 دقيقة صباحاً وتنتهي التاسعة و5 دقائق من صباح اليوم، وتلا ذلك تنبيه آخر لـ "الشرقية" وإنذار جديد من موجة حارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 12 ظهراً الى 6 مساء اليوم، بالأحساء والجبيل والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية والحفر وقرية العليا.

الرياض

وفي الرياض، تنبيه لإنذار جديد من حالة سحب رعدية ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية من 11 صباحاً حتى الثامنة مساءً في السليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.

نجران

أما منطقة نجران، فقد صدر لها تنبيه وإنذار جديد من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة ورؤية متدنية في بدر الجنوب وحبونا ونجران ويدمة من 12 ظهراً إلى 8 مساء اليوم.

تبوك

وفي تبوك، صدر تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية من 12 ظهراً إلى 7 مساء اليوم تشمل الوجه وأملج وتيماء.

مكة المكرّمة

وفي مكة المكرّمة، تنبيه وانذار جديد من حالة رياح وسحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية من الثالثة عصراً حتى 11 مساء اليوم بالعاصمة المقدّسة والكامل والليث وبحرة وجدة ورابغ، وسبق ذلك تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة ورؤية متدنية وتساقط للبرد وسيول من 12 ظهراً إلى التاسعة مساءً في أضم والطائف والعرضيات وميسان.

المدينة المنوّرة

وصدر للمدينة المنوّرة، تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح وسحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية من الثانية ظهراً حتى 11 مساء اليوم بالحناكية والعُلا والمدينة والمهد وبدر وينبع.

الباحة

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً وإنذاراً جديداً لمنطقة الباحة من حالة أمطار متوسطة ورياح نشطة وتساقط للبرد من الثالثة ظهراً للثامنة مساءً بالباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي.

عسير

أما منطقة عسير، فصدر لها تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة ورؤية متدنية وتساقط للبرد وسيول من 12 ظهراً الى الثامنة مساءً في أبها والحرجة والنماص وبلقرن والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

جازان

وأخيراً صدر لمنطقة جازان، تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة ورؤية متدنية وتساقط للبرد وسيول من 12 ظهراً إلى الثامنة مساءً تشمل: أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال والعارضة وفيفا وهروب.