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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

انخفاض العدد اليومي لوفيات كورونا في إسبانيا إلى 123

فيما قفز عدد حالات الإصابة المؤكّدة إلى 227436 حالة

قالت وزارة الصحة في إسبانيا، إن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد انخفض اليوم الإثنين، إلى 123 وهو أقل معدل في سبعة أسابيع.

وارتفع العدد الإجمالي لوفيات الجائحة في البلاد، إلى 26744 من 26621 في اليوم السابق.. وقفز عدد حالات الإصابة المؤكّدة إلى 227436 من 224390 أمس الأحد.

ووفق "رويترز" كانت المطاعم الإسبانية قد شهدت استعدادات مكثفة لإعادة تشغيلها جزئيا، في إطار قرار الحكومة بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، في المرحلة المقبلة.

فيروس كورونا الجديد

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انخفاض العدد اليومي لوفيات كورونا في إسبانيا إلى 123
سبق

قالت وزارة الصحة في إسبانيا، إن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد انخفض اليوم الإثنين، إلى 123 وهو أقل معدل في سبعة أسابيع.

وارتفع العدد الإجمالي لوفيات الجائحة في البلاد، إلى 26744 من 26621 في اليوم السابق.. وقفز عدد حالات الإصابة المؤكّدة إلى 227436 من 224390 أمس الأحد.

ووفق "رويترز" كانت المطاعم الإسبانية قد شهدت استعدادات مكثفة لإعادة تشغيلها جزئيا، في إطار قرار الحكومة بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، في المرحلة المقبلة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:51 PM

انخفاض العدد اليومي لوفيات كورونا في إسبانيا إلى 123

فيما قفز عدد حالات الإصابة المؤكّدة إلى 227436 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة في إسبانيا، إن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد انخفض اليوم الإثنين، إلى 123 وهو أقل معدل في سبعة أسابيع.

وارتفع العدد الإجمالي لوفيات الجائحة في البلاد، إلى 26744 من 26621 في اليوم السابق.. وقفز عدد حالات الإصابة المؤكّدة إلى 227436 من 224390 أمس الأحد.

ووفق "رويترز" كانت المطاعم الإسبانية قد شهدت استعدادات مكثفة لإعادة تشغيلها جزئيا، في إطار قرار الحكومة بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، في المرحلة المقبلة.

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