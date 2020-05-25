مدني ظهران الجنوب ينقذ مقيمًا احتجزته سيول أحد الأودية

علق داخل مركبته من طراز هايلوكس غمارة .. صحته جيدة

تمكنت مساء اليوم فرق الدفاع المدني بظهران الجنوب من إنقاذ مقيم من جنسية عربية كان قد احتجز بأحد الأودية، حيث عملت فرق الدفاع المدني على استخراجه من السيل وهو بصحة جيدة .

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع للمدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: باشر مدني ظهران الجنوب مساء اليوم السبت ١٤٤٠/٩/٢٠ بلاغًا عن احتجاز شخص من جنسية عربية داخل مركبة من طراز هايلوكس غمارة ٢٠١٣م في سيل بوادي (عار) بمحافظة ظهران الجنوب .. وقد عملت فرق الدفاع المدني على استخراجه من مياه السيل وهو بصحة جيدة.