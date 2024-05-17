بالصور.. "شؤون الحرمين" تنفّذ 3 مبادرات بالتعاون مع "هيئة الأوقاف"

"تعقيم وتعظيم" و"احتراز واعتزاز" و"تطهير وتدبير"

نفّذت الرئاسة العامة ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، عدداً من المبادرات التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعملت رئاسة شؤون الحرمين مع الهيئة العامة، على تنفيذ مبادرة "تعقيم وتعظيم"، ومبادرة "احتراز واعتزاز"، ومبادرة "تطهير وتدبير"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لرفع كفاءة البيئة الصحية داخل المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ أنه تم العمل على تنفيذ المبادرات الثلاث لما فيها من الأجر العظيم والأثر الكبير لدى نفوس العاملين في المسجد الحرام وقاصديه، للحفاظ على سلامتهم والحرص على أن يكون المسجد الحرام خالياً من الأوبئة والأمراض.

وأكّد الدور الفعال الذي قامت به الهيئة العامة للأوقاف، في تنفيذ المبادرات، وأن هذا غير مستغرب على الهيئة التي تسعى على الدوام إلى تلبية متطلبات الرئاسة لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقديم الخدمات لقاصديهما.