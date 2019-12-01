شاهد.. مجددًا مخلفات وقارورة مياه تطفو على سطح مياه "نافورة البوليفارد الراقصة"

رغم التحذير السابق من الجهات المنظمة لموسم الرياض بإقرار غرامات مالية

رصدت صحيفة "سبق" أمس السبت مخلفات وقارورة مياه وهي تطفو على سطح مياه "نافورة البوليفارد الراقصة"، وذلك رغم التحذير السابق من الجهات المنظمة لموسم الرياض بإقرار غرامات مالية بقيمة 500-1000 ريال على كل مَن يرمي المخلفات بغير مكانها المخصص لها.

وكان الحساب الرسمي لموسم الرياض قد أعلن في 20 أكتوبر الماضي أنه سيتم تطبيق غرامة (٥٠٠) ريال على كل من يرمي المخلفات في غير المكان المخصص لها. وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وأوضح "موسم الرياض" أنه بحسب لائحة الذوق العام، وحرصًا على نظافة مناطق موسم الرياض كافة، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية، قدرها 500 ريال سعودي على كل من يرمي المخلفات في غير مكانها المخصص لها.

وأضاف بأنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى (١٠٠٠) ريال سعودي.