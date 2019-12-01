النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مجددًا مخلفات وقارورة مياه تطفو على سطح مياه "نافورة البوليفارد الراقصة"

رغم التحذير السابق من الجهات المنظمة لموسم الرياض بإقرار غرامات مالية

رصدت صحيفة "سبق" أمس السبت مخلفات وقارورة مياه وهي تطفو على سطح مياه "نافورة البوليفارد الراقصة"، وذلك رغم التحذير السابق من الجهات المنظمة لموسم الرياض بإقرار غرامات مالية بقيمة 500-1000 ريال على كل مَن يرمي المخلفات بغير مكانها المخصص لها.

وكان الحساب الرسمي لموسم الرياض قد أعلن في 20 أكتوبر الماضي أنه سيتم تطبيق غرامة (٥٠٠) ريال على كل من يرمي المخلفات في غير المكان المخصص لها. وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وأوضح "موسم الرياض" أنه بحسب لائحة الذوق العام، وحرصًا على نظافة مناطق موسم الرياض كافة، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية، قدرها 500 ريال سعودي على كل من يرمي المخلفات في غير مكانها المخصص لها.

وأضاف بأنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى (١٠٠٠) ريال سعودي.

موسم الرياض البوليفارد مخالفات الذوق العام لائحة الذوق العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مجددًا مخلفات وقارورة مياه تطفو على سطح مياه "نافورة البوليفارد الراقصة"
سبق

رصدت صحيفة "سبق" أمس السبت مخلفات وقارورة مياه وهي تطفو على سطح مياه "نافورة البوليفارد الراقصة"، وذلك رغم التحذير السابق من الجهات المنظمة لموسم الرياض بإقرار غرامات مالية بقيمة 500-1000 ريال على كل مَن يرمي المخلفات بغير مكانها المخصص لها.

وكان الحساب الرسمي لموسم الرياض قد أعلن في 20 أكتوبر الماضي أنه سيتم تطبيق غرامة (٥٠٠) ريال على كل من يرمي المخلفات في غير المكان المخصص لها. وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وأوضح "موسم الرياض" أنه بحسب لائحة الذوق العام، وحرصًا على نظافة مناطق موسم الرياض كافة، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية، قدرها 500 ريال سعودي على كل من يرمي المخلفات في غير مكانها المخصص لها.

وأضاف بأنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى (١٠٠٠) ريال سعودي.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:52 AM

شاهد.. مجددًا مخلفات وقارورة مياه تطفو على سطح مياه "نافورة البوليفارد الراقصة"

رغم التحذير السابق من الجهات المنظمة لموسم الرياض بإقرار غرامات مالية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
2,330

رصدت صحيفة "سبق" أمس السبت مخلفات وقارورة مياه وهي تطفو على سطح مياه "نافورة البوليفارد الراقصة"، وذلك رغم التحذير السابق من الجهات المنظمة لموسم الرياض بإقرار غرامات مالية بقيمة 500-1000 ريال على كل مَن يرمي المخلفات بغير مكانها المخصص لها.

وكان الحساب الرسمي لموسم الرياض قد أعلن في 20 أكتوبر الماضي أنه سيتم تطبيق غرامة (٥٠٠) ريال على كل من يرمي المخلفات في غير المكان المخصص لها. وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وأوضح "موسم الرياض" أنه بحسب لائحة الذوق العام، وحرصًا على نظافة مناطق موسم الرياض كافة، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية، قدرها 500 ريال سعودي على كل من يرمي المخلفات في غير مكانها المخصص لها.

وأضاف بأنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى (١٠٠٠) ريال سعودي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,299
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,763
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,474

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة