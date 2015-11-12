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"تعليم الرياض" يطلق حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في 4700 مدرسة

بالاشتراك بين إدارة الشؤون الصحيّة المدرسية وإدارة الموارد البشرية

دشن مدير عام تعليم الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في مقر إدارة تعليم الرياض، ومدارس تعليم الرياض البالغ عددها 4700 مدرسة.

وتم تنفيذ الحملة بالاشتراك بين إدارة الشؤون الصحيّة المدرسية، وإدارة الموارد البشرية، واستهدفت منسوبي الإدارة ومراجعيها بنين وبنات عبر فريق من وزارة الصحة.

من جهته بين مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري، أن الحملة تهدف للوقاية من الإنفلونزا الموسمية عبر اللقاح المساعد في تجنبها، حيث تنتشر الإنفلونزا الموسمية بسهولة، وذلك عن طريق استنشاق حبيبات الرذاذ الحامل للعدوى والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب عند السعال أو العطس.

وأشارت إلى أنه يمكن للفيروس الانتشار عن طريق لمس الأسطح الملوثة بفيروس الإنفلونزا، ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم.

وتتراوح الفترة الزمنية لانتقال العدوى بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 5-7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وللوقاية من العدوى ينبغي اتباع آداب السعال والعطس (تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس) والمداومة على غسل اليدين بانتظام.

من جانبها أفادت مديرة وحدة التواصل الداخلي بإدارة الموارد البشرية عبير بنت صالح بن شعيل، أن هذه الحملة تنطلق من حرص إدارة تعليم الرياض على رعاية منسوبيها، والحفاظ على سلامتهم من الأمراض الموسمية.

مدير عام تعليم الرياض الانفلونزا الموسمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يطلق حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في 4700 مدرسة
سبق

دشن مدير عام تعليم الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في مقر إدارة تعليم الرياض، ومدارس تعليم الرياض البالغ عددها 4700 مدرسة.

وتم تنفيذ الحملة بالاشتراك بين إدارة الشؤون الصحيّة المدرسية، وإدارة الموارد البشرية، واستهدفت منسوبي الإدارة ومراجعيها بنين وبنات عبر فريق من وزارة الصحة.

من جهته بين مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري، أن الحملة تهدف للوقاية من الإنفلونزا الموسمية عبر اللقاح المساعد في تجنبها، حيث تنتشر الإنفلونزا الموسمية بسهولة، وذلك عن طريق استنشاق حبيبات الرذاذ الحامل للعدوى والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب عند السعال أو العطس.

وأشارت إلى أنه يمكن للفيروس الانتشار عن طريق لمس الأسطح الملوثة بفيروس الإنفلونزا، ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم.

وتتراوح الفترة الزمنية لانتقال العدوى بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 5-7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وللوقاية من العدوى ينبغي اتباع آداب السعال والعطس (تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس) والمداومة على غسل اليدين بانتظام.

من جانبها أفادت مديرة وحدة التواصل الداخلي بإدارة الموارد البشرية عبير بنت صالح بن شعيل، أن هذه الحملة تنطلق من حرص إدارة تعليم الرياض على رعاية منسوبيها، والحفاظ على سلامتهم من الأمراض الموسمية.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
07:38 PM

"تعليم الرياض" يطلق حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في 4700 مدرسة

بالاشتراك بين إدارة الشؤون الصحيّة المدرسية وإدارة الموارد البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مدير عام تعليم الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في مقر إدارة تعليم الرياض، ومدارس تعليم الرياض البالغ عددها 4700 مدرسة.

وتم تنفيذ الحملة بالاشتراك بين إدارة الشؤون الصحيّة المدرسية، وإدارة الموارد البشرية، واستهدفت منسوبي الإدارة ومراجعيها بنين وبنات عبر فريق من وزارة الصحة.

من جهته بين مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري، أن الحملة تهدف للوقاية من الإنفلونزا الموسمية عبر اللقاح المساعد في تجنبها، حيث تنتشر الإنفلونزا الموسمية بسهولة، وذلك عن طريق استنشاق حبيبات الرذاذ الحامل للعدوى والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب عند السعال أو العطس.

وأشارت إلى أنه يمكن للفيروس الانتشار عن طريق لمس الأسطح الملوثة بفيروس الإنفلونزا، ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم.

وتتراوح الفترة الزمنية لانتقال العدوى بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 5-7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وللوقاية من العدوى ينبغي اتباع آداب السعال والعطس (تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس) والمداومة على غسل اليدين بانتظام.

من جانبها أفادت مديرة وحدة التواصل الداخلي بإدارة الموارد البشرية عبير بنت صالح بن شعيل، أن هذه الحملة تنطلق من حرص إدارة تعليم الرياض على رعاية منسوبيها، والحفاظ على سلامتهم من الأمراض الموسمية.

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