النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن تدين تصريحات إسرائيل حول بسط سيطرتها على الخليل ومستوطنة "كريات أربع"

طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه


دانت الحكومة الأردنية أمس الاثنين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وما يسمى مستوطنة "كريات أربع".

وتفصيلاً، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.. مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وحذَّر "القضاة" في بيان صحفي من أن هذا التوجُّه، وتوجهات الضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرًا، ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأردن تدين تصريحات إسرائيل حول بسط سيطرتها على الخليل ومستوطنة "كريات أربع"
سبق


دانت الحكومة الأردنية أمس الاثنين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وما يسمى مستوطنة "كريات أربع".

وتفصيلاً، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.. مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وحذَّر "القضاة" في بيان صحفي من أن هذا التوجُّه، وتوجهات الضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرًا، ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
02:05 AM

الأردن تدين تصريحات إسرائيل حول بسط سيطرتها على الخليل ومستوطنة "كريات أربع"

طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
12
4,495


دانت الحكومة الأردنية أمس الاثنين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وما يسمى مستوطنة "كريات أربع".

وتفصيلاً، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.. مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وحذَّر "القضاة" في بيان صحفي من أن هذا التوجُّه، وتوجهات الضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرًا، ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,902
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,844
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,373

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة